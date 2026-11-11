Come guardare Barcellona-Arsenal Women con una VPN
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Presentazione della partita
Il Barcellona ospita l'Arsenal Women all'Estadi Johan Cruyff in UEFA Women's Champions League. Si affrontano due dei club più forti d'Europa, in quella che si preannuncia una vera prova delle ambizioni continentali dell'Arsenal.
Il Barcellona di Pere Romeu arriva alla sfida in ottima forma. Le quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra Liga F e Women's Champions League testimoniano il livello di gioco della squadra. Tra i risultati recenti figurano il successo per 5-1 contro il Madrid Femenino e la netta vittoria per 8-0 sull'HB Køge.
L'Arsenal si presenta a questo incontro con uno slancio crescente. La squadra di Renee Slegers ha vinto tre delle ultime cinque partite, tra cui il successo per 3-0 sullo SL Benfica in Champions League e quello per 2-1 sul campo del Liverpool FC Women in WSL lo scorso fine settimana.
Nella classifica della Women's Champions League, il Barcellona è in testa mentre l'Arsenal occupa il quinto posto: una situazione che rende la sfida particolarmente importante per entrambe le squadre, intenzionate a definire la propria posizione nella competizione.
L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in questa competizione, nel maggio 2025, l'Arsenal ha vinto 1-0. Il Barcellona vorrà riaffermarsi in casa.
Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire in diretta questa partita di Women's Champions League.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Barcellona - Arsenal Women
Allenatore
- P. Romeu