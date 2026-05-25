Dove vedere oggi il Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Da ricordare:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici può violare i Termini di servizio di alcune piattaforme.
In Sudafrica, la SABC(South African Broadcasting Corporation) trasmetterà la partita in chiaro su SABC 1 o SABC 3, su SABC Sport e sulla piattaforma SABC Plus. Per una copertura premium, SuperSport trasmette la partita sui canali calcio di DStv e in streaming su DStv Stream. In Messico andrà in onda gratis su TV Azteca (Azteca 7) e Televisa (Canal 5 e Las Estrellas), anche in streaming su ViX.
Qual è la prossima partita del Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026?
La partita inaugurale dei Mondiali FIFA 2026 tra Messico e Sudafrica si svolgerà all’Estadio Azteca. L’esordio dei Bafana Bafana e l’apertura del torneo saranno trasmessi sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Messico
Data
Giovedì 11 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
19:00 (ora locale) / 20:00 (BST)
Stadio
Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico)
Città
Città del Messico, Messico
Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | App RDS | App CTV | Crave
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
TV2 Danimarca | TV2 Play Danimarca
🇪🇨 Ecuador
DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Paesi Bassi
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
SABC 3 | SABC Plus | App Sporty TV
🇪🇸 Spagna
DAZN Spagna | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
RAI 1 | SRF due | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Sudafrica?
Per seguire tutta la campagna sudafricana, i tifosi possono sintonizzarsi su SABC e SuperSport.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Sudafrica ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale sudafricana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. USA per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
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