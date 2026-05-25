Dove vedere oggi il Senegal ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Senegal la partita sarà trasmessa da RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise), che la propone in chiaro su tutto il territorio nazionale. In Francia i diritti sono divisi tra M6 e beIN SPORTS. M6 trasmette in chiaro anche sulla piattaforma digitale M6+ (ex 6play). La pay-TV beIN SPORTS offre la copertura premium con diretta streaming su app beIN SPORTS CONNECT o myCANAL.

Qual è la prossima partita del Senegal ai Mondiali FIFA 2026?

Francia e Senegal si affronteranno nella partita d'esordio della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 presso il New York New Jersey Stadium. L'atteso debutto dei Leoni di Teranga contro una delle grandi potenze mondiali sarà trasmesso sia in chiaro che su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Francia Data Martedì 16 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Stadio New York New Jersey (MetLife Stadium) Città East Rutherford, New Jersey, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Senegal?

Per seguire la campagna mondiale del Senegal basta sintonizzarsi su RTS.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Senegal ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale del Senegal, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta del Senegal!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



