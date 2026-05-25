Dove vedere oggi il Qatar ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Qatar la partita sarà trasmessa da beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e garantirà la diretta sui canali beIN SPORTS MAX e sull’app beIN CONNECT. In Svizzera i diritti sono dell’emittente pubblica SRG SSR. Per servire la popolazione multilingue, la partita andrà in onda in chiaro su SRF (tedesco), RTS (francese) e RSI (italiano), con streaming disponibili su SRF Play, RTS Play e RSI Play.
Qual è la prossima partita del Qatar ai Mondiali FIFA 2026?
Il Qatar esordirà nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026 controla Svizzera, presso l'iconico San Francisco Bay Area Stadium. L'atteso match dei Maroons sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Svizzera
Data
Sabato 13 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
12:00 (ora locale) / 20:00 (BST)
Stadio
Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium)
Città
Santa Clara, California, Stati Uniti
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Qatar?
Per seguire tutta la campagna del Qatar ai Mondiali, i tifosi possono sintonizzarsi su beIN Sports.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Qatar ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale del Qatar, devi virtualmente “trasferirti” in un Paese che offre la trasmissione gratuita. Ecco come fare:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (laptop, telefono o smart TV)
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match del Qatar in diretta!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta.
- Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.