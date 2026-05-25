Dove vedere oggi il Qatar ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Qatar la partita sarà trasmessa da beIN SPORTS, che detiene i diritti per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENA) e garantirà la diretta sui canali beIN SPORTS MAX e sull’app beIN CONNECT. In Svizzera i diritti sono dell’emittente pubblica SRG SSR. Per servire la popolazione multilingue, la partita andrà in onda in chiaro su SRF (tedesco), RTS (francese) e RSI (italiano), con streaming disponibili su SRF Play, RTS Play e RSI Play.

Qual è la prossima partita del Qatar ai Mondiali FIFA 2026?

Il Qatar esordirà nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026 controla Svizzera, presso l'iconico San Francisco Bay Area Stadium. L'atteso match dei Maroons sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Svizzera Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Stadio della Baia di San Francisco (Levi's Stadium) Città Santa Clara, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Qatar?

Per seguire tutta la campagna del Qatar ai Mondiali, i tifosi possono sintonizzarsi su beIN Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Qatar ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale del Qatar, devi virtualmente “trasferirti” in un Paese che offre la trasmissione gratuita. Ecco come fare:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (laptop, telefono o smart TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match del Qatar in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre la banda necessaria per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



