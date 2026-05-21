



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Portogallo la partita sarà trasmessa in chiaro su RTP, SIC e TVI con un'antenna digitale standard, mentre Sport TV offrirà una copertura premium sui propri canali e in app. Nella Repubblica Democratica del Congo, la partita sarà trasmessa in diretta da RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise), SuperSport e New World TV.

Quando si terrà il prossimo match del Portogallo ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Portogallo nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, contro la Repubblica Democratica del Congo, si terrà all'NRG Stadium. Essendo la prima partita della Seleção e un match di alto profilo, sarà trasmesso sia in chiaro che sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Repubblica Democratica del Congo Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 12:00 (ora locale) / 18:00 (BST) Stadio NRG Stadium (Stadio di Houston) Città Houston, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Portogallo?

Per seguire tutte le partite del Portogallo, sintonizzatevi su Sport TV e LiveModeTV.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Portogallo ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale portoghese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la partita gratis. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match del Portogallo in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



