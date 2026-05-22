



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Paraguay la partita sarà trasmessa in chiaro sui canali terrestri Trece e GEN TV, mentre Tigo Sports offre una copertura premium. Negli Stati Uniti, FOX Sports detiene i diritti in inglese: diretta su FOX, sull’appFOX Sports e su Tubi.

Qual è la prossima partita del Paraguay ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Paraguay nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro gli Stati Uniti, è in programma al SoFi Stadium. Essendo la prima uscita della Albirroja e un match tra nazionali di alto livello, sarà trasmesso sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario USA Data Venerdì 12 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 13 giugno) Stadio SoFi Stadium (Los Angeles) Città Inglewood, California, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Paraguay?

Per seguire la corsa alla gloria del Paraguay, sintonizzatevi su Trece, GEN TV e Tigo Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Paraguay ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale paraguayana, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro.

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta del Paraguay!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



