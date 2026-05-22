



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Paraguay la partita sarà trasmessa in chiaro sui canali terrestri Trece e GEN TV, mentre Tigo Sports offre una copertura premium. Negli Stati Uniti, FOX Sports detiene i diritti in inglese: diretta su FOX, sull’appFOX Sports e su Tubi.

Qual è la prossima partita del Paraguay ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Paraguay nella fase a gironi del Mondiale 2026, controgli Stati Uniti, è in programma al SoFi Stadium. Essendo la prima di “La Albirroja” e un match tra nazionali competitive, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario USA Data Venerdì 12 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 13 giugno) Stadio SoFi Stadium (Los Angeles) Città Inglewood, California, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Paraguay?

Per seguire la corsa alla gloria del Paraguay, sintonizzatevi su Trece, GEN TV e Tigo Sports.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Paraguay ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale paraguayana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta del Paraguay!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM per viaggi di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. È ideale per seguire i Mondiali del 2026 in streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti ) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



