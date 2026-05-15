Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Messico la partita sarà trasmessa da TV Azteca (Azteca 7) e Televisa (Canal 5 e Las Estrellas), canali visibili con un'antenna digitale. In Sudafrica, l'emittente pubblica SABC la proporrà in diretta su SABC 1 o SABC 3 e su SABC Sport.

Qual è la prossima partita del Messico ai Mondiali FIFA 2026?

L'inaugurazione della Coppa del Mondo FIFA 2026, che vedrà affrontarsi Messico e Sudafrica, si terrà all'iconico Estadio Azteca. Essendo la gara d'apertura con due nazionali di rilievo, sarà trasmessa sia in chiaro che sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Sudafrica Data Giovedì 11 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico) Città Città del Messico, Messico

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Messico?

Per seguire tutta la campagna mondiale del Messico, sintonizzatevi su TelevisaUnivision e TV Azteca.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Messico ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale messicana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match del Messico in diretta!

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