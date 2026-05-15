Dove vedere oggi il Messico ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

La partita inaugurale dei Mondiali FIFA 2026 tra Messico e Sudafrica si svolgerà all’Estadio Azteca. Essendo un match di grande richiamo, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

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In Messico sarà trasmessa da TV Azteca (Azteca 7) e Televisa (Canal 5 e Las Estrellas), canali visibili con un'antenna digitale standard.

In Sudafrica, la SABC (South African Broadcasting Corporation) è l’emittente pubblica ufficiale. La partita sarà trasmessa in diretta su SABC 1 o SABC 3 e su SABC Sport.

Dettagli Informazioni Avversario Sudafrica Data Giovedì 11 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 20:00 (BST) Stadio Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico) Città Città del Messico, Messico

Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

🌍 Paese/Regione 📺 Emittente 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Algeria ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaigian Azerbaigian ITV 🇧🇪 Belgio VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia-Erzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasile Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Cambogia Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media 🇨🇱 Cile Chilevisión 🇨🇳 Cina CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croazia HRT 🇨🇾 Cipro Sigma TV 🇨🇿 Repubblica Ceca ČT | TV Nova 🇩🇰 Danimarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Figi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Germania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Ungheria MTVA 🇮🇸 Islanda RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israele KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Giappone NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakistan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonia TV3 Lettonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Lussemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldive Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauritius MBC 🇲🇽 Messico TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Medio Oriente e Nord Africa beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Paesi Bassi NOS 🇳🇿 Nuova Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvegia NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perù Perù: América Televisión 🇵🇭 Filippine Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portogallo Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Romania Antena 🇷🇺 Russia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapore Mediacorp 🇸🇰 Slovacchia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudafrica SABC | SportyTV 🌏 Sud America DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Spagna RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Africa subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Svezia SVT | TV4 🇨🇭 Svizzera SRG SSR 🇹🇼 Taiwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tagikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Est ETO 🇹🇷 Turchia TRT 🇹🇲 Turkmenistan Sport del Turkmenistan 🇺🇦 Ucraina MEGOGO 🇬🇧 Regno Unito BBC | ITV 🇺🇸 Stati Uniti Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistan Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









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Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Messico?

Per seguire tutta la campagna messicana, i tifosi possono sintonizzarsi su TelevisaUnivision e TV Azteca.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Messico ai Mondiali FIFA 2026

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