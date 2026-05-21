



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono la velocità e la capacità di sblocco necessarie per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra “In incognito” o “Privata” per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Marocco la partita sarà trasmessa in diretta sui canali premium beIN Sports MAX e sulla piattaforma digitale beIN CONNECT; in chiaro sarà visibile su Arryadia e Al Aoula dell’emittente pubblica SNRT. In Brasile, Grupo Globo detiene i diritti in chiaro. In Brasile, la partita andrà in onda su TV Globo, sul canale via cavo SporTV, su SBT/N Sports e sul canale digitale CazéTV.

Qual è la prossima partita del Marocco ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Marocco nei Mondiali FIFA 2026, contro il Brasile, si terrà al MetLife Stadium. Per i Leoni dell'Atlante e per due nazionali di prestigio, la partita sarà trasmessa in chiaro e sulle piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Brasile Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 18:00 ora locale / 23:00 BST Stadio MetLife Stadium (Stadio New York New Jersey) Città East Rutherford, New Jersey, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Marocco?

Per seguire ogni momento della corsa alla gloria dei Leoni dell'Atlante, i tifosi possono sintonizzarsi su beIN Sports e SNRT.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Marocco ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale del Marocco, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match del Marocco in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



