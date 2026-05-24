Dove vedere oggi il Giappone ai Mondiali FIFA 2026? Prossima partita, orario, canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Giappone la partita sarà trasmessa dal Japan Consortium in chiaro su NHK (canali terrestri, NHK+ e BS Premium 4K), oltre che su Nippon TV e Fuji TV. La partita sarà anche trasmessa in streaming su NOS.nl e sull’app NPO Start.

Qual è la prossima partita del Giappone ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Giappone nella fase a gironi del Mondiale 2026, control'Olanda, si terrà all'AT&T Stadium. Essendo la prima attesissima sfida dei Samurai Blue contro una potenza mondiale, sarà trasmessa sia in chiaro che su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Paesi Bassi Data Domenica 14 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 21:00 (BST) Stadio AT&T Stadium (Stadio di Dallas) Città Arlington, Texas, Stati Uniti

Emittenti mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Giappone?

Per seguire tutta la campagna del Giappone, con Kaoru Mitoma, sintonizzatevi su NHK, Fuji TV, Nippon TV, DAZN o Abema.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Giappone ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale giapponese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi il match del Giappone in diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente scheda SIM fisica o graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e ad alta velocità.



