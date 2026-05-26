Dove vedere oggi il Ghana ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Ghana i diritti ufficiali sono di SuperSport, che trasmetterà in diretta multilingue su DStv e DStv Stream. In chiaro, la partita andrà sulle reti nazionali designate, grazie agli accordi del Ministero dello Sport e del Tempo Libero. A Panama la gara sarà visibile in chiaro su RPC TV (Canal 4) e TVN Canal 2, in streaming su Medcom GOe TVN Pass e, per gli abbonati, su Tigo Sports.

Qual è la prossima partita del Ghana ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio del Ghana nel Mondiale FIFA 2026 contro Panama si terrà al BMO Field. La partita dei Black Stars sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme a pagamento.

Dettagli Informazioni Avversario Panama Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 19:00 (ora locale) / 00:00 (BST, 18 giugno) Stadio BMO Field Città Toronto, Ontario, Canada

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Ghana?

Per seguire tutta la campagna mondiale del Ghana basta sintonizzarsi su SuperSport.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare il Ghana ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale ghanese, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta del Ghana!

La scelta del viaggiatore: streaming con Saily eSIM

Saily è l’eSIM di Nord Security che ti fa scaricare un piano dati direttamente sul telefono, garantendo la banda necessaria per lo streaming in 4K o HD senza lag.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming delle partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



