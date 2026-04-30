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Dove vedere oggi Haiti ai Mondiali FIFA 2026? Guida TV, streaming gratis, VPN, eSIM

L'entusiasmo cresce mentre Haiti si prepara a una storica sfida nel Gruppo C, dove affronterà Brasile, Marocco e Scozia.


Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

🌍 Paese / Regione

📺 Emittente

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Algeria

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentina

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australia

SBS

🇦🇹 Austria

ORF | ServusTV

🇦🇿 Azerbaigian

Azerbaijan ITV

🇧🇪 Belgio

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnia-Erzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasile

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇰🇭 Cambogia

Hang Meas

🇨🇦 Canada

Bell Media

🇨🇱 Cile

Chilevisión

🇨🇳 Cina

CMG

🇨🇴 Colombia

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Croazia

HRT

🇨🇾 Cipro

Sigma TV

🇨🇿 Repubblica Ceca

ČT | TV Nova

🇩🇰 Danimarca

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estonia

TV3

🇫🇯 Figi

FBC

🇫🇮 Finlandia

Yle | MTV3

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Germania

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Grecia

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hong Kong

PCCW

🇭🇺 Ungheria

MTVA

🇮🇸 Islanda

RÚV

🇮🇩 Indonesia

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇱 Israele

KAN | Charlton

🇮🇹 Italia

RAI | DAZN

🇯🇵 Giappone

NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN

🇰🇿 Kazakistan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirghizistan

KTRK

🇱🇻 Lettonia

TV3 Lettonia

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Lituania

TV3 Lituania

🇱🇺 Lussemburgo

VRT | RTBF

🇲🇴 Macao

TDM

🇲🇻 Maldive

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Messico

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Medio Oriente e Nord Africa

beIN Sports

🇲🇳 Mongolia

EduTV | Televisione Nazionale | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Paesi Bassi

NOS

🇳🇿 Nuova Zelanda

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Macedonia del Nord

Arena Sport

🇳🇴 Norvegia

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Perù

Perù: América Televisión

🇵🇭 Filippine

Aleph Group

🇵🇱 Polonia

TVP

🇵🇹 Portogallo

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Romania

Antena

🇷🇺 Russia

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbia

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapore

Singapore: Mediacorp

🇸🇰 Slovacchia

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slovenia

Arena Sport

🇿🇦 Sudafrica

SABC | SportyTV

🌏 Sud America

DSports | Disney+

🇰🇷 Corea del Sud

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spagna

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Africa subsahariana

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Svezia

SVT | TV4

🇨🇭 Svizzera

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tagikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor Est

ETO

🇹🇷 Turchia

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Sport in Turkmenistan

🇺🇦 Ucraina

MEGOGO

🇬🇧 Regno Unito

BBC | ITV

🇺🇸 Stati Uniti

Fox Sports (inglese) | Telemundo (spagnolo)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Uzbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV


Per saperne di più: Come acquistare i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: guida alla fase di vendita last minute, alle squadre qualificate, al calendario delle partite e altro ancora

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio ad Haiti?

Per seguire ogni match dei Grenadiers, sintonizzatevi su Tele Haiti e Canal+ Haiti.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Haiti ai Mondiali FIFA 2026


Per seguire la Nazionale di Haiti, basta connettersi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come:

  1. Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
  2. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV)
  3. Connettiti a un server strategico
  4. Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
  5. Avvia la partita: cerca "FIFA World Cup" e goditi la diretta di Haiti!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

  1. Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play.
  2. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB.
  3. Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Niente SIM fisica, niente graffetta.
  4. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.