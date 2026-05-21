



Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma di streaming.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Da ricordare:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Haiti la partita sarà trasmessa su Tele Haiti e Canal+ Haiti, disponibili via satellite e in streaming. Nel Regno Unito, invece, sarà in diretta su BBC One e BBC Scotland, oltre che su BBC iPlayer e sul sito di BBC Sport.

Qual è la prossima partita di Haiti ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio di Haiti nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro la Scozia, si terrà al Gillette Stadium. Essendo la prima partita dei Les Grenadiers, sarà trasmessa sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Scozia Data Sabato 13 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 21:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 14 giugno) Stadio Gillette Stadium (Boston) Città Foxborough, Massachusetts, USA

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio ad Haiti?

Per seguire ogni momento della corsa alla gloria dei Grenadiers, sintonizzatevi su Tele Haiti e Canal+ Haiti.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare Haiti ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale di Haiti, basta collegarsi virtualmente a un Paese che trasmette gratis o in chiaro. Ecco come fare:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app: scarica il software VPN sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta di Haiti!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily dall'App Store o da Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Poi apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata e veloce.



