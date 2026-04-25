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Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Europa League, di scena l'andata del derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa: comunque vada una squadra britannica giocherà la finale per la coppa.

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Comunque vada, una squadra inglese giocherà la finale di Europa League. Se dall'altra parte sono presenti Braga e Friburgo, nell'opposta semifinale continentale combatteranno per accedere all'ultimo atto il Nottingham Forest e l'Aston Villa, di scena nell'andata della fase giovedì 30 aprile.

L'Aston Villa di Emery, allenatore dominatore assoluto dell'Europa League, affronta un Nottingham Forest che in passato ha conquistato la Champions League (allora Coppa dei Campioni) e da decenni sogna di portare in città un altro grande trofeo continentale.

A maggio si deciderà in quel di Birmingham, città dell'Aston Villa, la squadra inglese che parteciperà alla finale contro uìla portoghese Braga o la tedesca Friburgo. Finale prevista alla Vodafone Arena di Istanbul, nella casa del Besiktas.

Come guardare Nottingham Forest-Aston Villa in diretta? Canale TV e streaming

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Il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il match Nottingham Forest-Aston Villa basta accedere al canale numero 252, via tv, app o sito ufficiale.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Nottingham Forest-Aston Villa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Nottingham Forest-Aston Villa: ora di inizio

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Europa League - Final Stage
City Ground, Nottingham

Notizie su Nottingham Forest, Aston Villa e probabili formazioni

Probabili formazioni Nottingham Forest - Aston Villa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Pereira

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • U. Emery

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Ortega; Dominguez, Abbott, Murillo, Morato; McAtee, Yates, Gibbs-White; Bakwa, Wood, Ndoye

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Forma di Villa e Forest

NFO
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

AVL
-Forma

Goal segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Forest e Villa

NFO

Ultime 5 partite

AVL

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

7

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5
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