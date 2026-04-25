Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Comunque vada, una squadra inglese giocherà la finale di Europa League. Se dall'altra parte sono presenti Braga e Friburgo, nell'opposta semifinale continentale combatteranno per accedere all'ultimo atto il Nottingham Forest e l'Aston Villa, di scena nell'andata della fase giovedì 30 aprile.

L'Aston Villa di Emery, allenatore dominatore assoluto dell'Europa League, affronta un Nottingham Forest che in passato ha conquistato la Champions League (allora Coppa dei Campioni) e da decenni sogna di portare in città un altro grande trofeo continentale.

A maggio si deciderà in quel di Birmingham, città dell'Aston Villa, la squadra inglese che parteciperà alla finale contro uìla portoghese Braga o la tedesca Friburgo. Finale prevista alla Vodafone Arena di Istanbul, nella casa del Besiktas.

Come guardare Nottingham Forest-Aston Villa in diretta? Canale TV e streaming

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Come guardarla all'estero con una VPN

Nottingham Forest-Aston Villa: ora di inizio

Europa League - Final Stage City Ground, Nottingham

Notizie su Nottingham Forest, Aston Villa e probabili formazioni

Probabili formazioni Nottingham Forest - Aston Villa Probabile formazione Panchina Allenatore V. Pereira Probabile formazione Panchina Allenatore U. Emery

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NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Ortega; Dominguez, Abbott, Murillo, Morato; McAtee, Yates, Gibbs-White; Bakwa, Wood, Ndoye

Forma di Villa e Forest

Precedenti tra Forest e Villa