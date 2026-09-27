Dove vedere Norvegia-Portogallo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 Ullevaal

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW, TV8 e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match.

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Norvegia-Portogallo: domenica 27 settembre ore 20:45

L'Ullevaal di Oslo ospita Norvegia-Portogallo, sfida valida per il Gruppo 4 di UEFA Nations League. La Norvegia arriva a questo appuntamento con slancio. Dopo le emozioni del Mondiale, la squadra di Staale Solbakken ha ripreso la marcia in Nations League con una vittoria sulla Danimarca, e Erling Haaland guida un attacco che non conosce pause.

Il Portogallo, allenato da Jorge Jesus, ha risposto con una vittoria sul Galles nell'ultimo turno. Cristiano Ronaldo è ancora protagonista, e la qualità della rosa lusitana rimane tra le più alte del continente.

In Nations League il confronto diretto è inedito, ma entrambe le nazionali si presentano con ambizioni chiare: la Norvegia vuole difendere la vetta, il Portogallo vuole conquistarla.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Solbakken si affida a un undici collaudato: tra i pali Nyland, con Heggem, Aursnes, Ajer e Ryerson a formare la difesa. A centrocampo Berg e Berge sostengono Ødegaard, Bobb e Nusa a supporto di Haaland. Non si registrano infortuni o squalifiche tra i convocati norvegesi.

Jorge Jesus risponde con Diogo Costa in porta, Cancelo, Veiga, Rúben Dias e Nuno Tavares in difesa. Il centrocampo vede Vitinha, João Neves e Rúben Neves, con Pedro Neto e João Félix a supporto di Cristiano Ronaldo. Anche il Portogallo non segnala assenze per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

La Norvegia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato contro la Danimarca per 3-2, mentre in estate il cammino mondiale si è interrotto contro l'Inghilterra con un 1-2. Nelle cinque gare la squadra ha segnato nove gol e ne ha subiti 10, con un attacco prolifico ma una difesa a tratti vulnerabile.

Il Portogallo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara ha visto i lusitani battere il Galles 1-0, dopo l'eliminazione mondiale per mano della Spagna. In cinque partite la squadra ha realizzato otto reti e ne ha concessa soltanto due.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al maggio 2016, quando il Portogallo si impose 3-0 sulla Norvegia in amichevole. Guardando ai quattro incontri disponibili, il Portogallo ha vinto tre volte contro una vittoria norvegese, con l'unico successo degli scandinavi datato settembre 2010 per 1-0 nelle qualificazioni all'Europeo.

Classifica

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Norvegia NOR 1 1 0 0 3 2 +1 3 V 2 Portogallo POR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Danimarca DAN 1 0 0 1 2 3 -1 0 S 4 Galles GAL 1 0 0 1 0 1 -1 0 S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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