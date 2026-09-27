Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League A
team-logoNorvegia
Ullevaal
team-logoPortogallo
Guarda su NOWGuarda su TV8
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Norvegia-Portogallo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di UEFA Nations League tra Norvegia e Portogallo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
UEFA Nations League A - Game Week 2
Ullevaal

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW, TV8 e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match.

NOW

NOW

Iscriviti!

TV8

TV8

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Norvegia-Portogallo con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Norvegia-Portogallo: domenica 27 settembre ore 20:45

L'Ullevaal di Oslo ospita Norvegia-Portogallo, sfida valida per il Gruppo 4 di UEFA Nations League. La Norvegia arriva a questo appuntamento con slancio. Dopo le emozioni del Mondiale, la squadra di Staale Solbakken ha ripreso la marcia in Nations League con una vittoria sulla Danimarca, e Erling Haaland guida un attacco che non conosce pause.

Il Portogallo, allenato da Jorge Jesus, ha risposto con una vittoria sul Galles nell'ultimo turno. Cristiano Ronaldo è ancora protagonista, e la qualità della rosa lusitana rimane tra le più alte del continente.

In Nations League il confronto diretto è inedito, ma entrambe le nazionali si presentano con ambizioni chiare: la Norvegia vuole difendere la vetta, il Portogallo vuole conquistarla.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Norvegia - Portogallo

4-3-3
Norvegia crest
Norvegia
NOR
Formazione
Portogallo crest
Portogallo
POR
4-1-3-2
O. NylandO. NylandT. HeggemT. HeggemF. AursnesF. AursnesK. AjerK. AjerJ. RyersonJ. RyersonP. BergP. BergS. BergeS. BergeM. OedegaardM. OedegaardO. BobbO. BobbA. NusaA. NusaE. HaalandE. HaalandD. CostaD. CostaN. TavaresN. TavaresR. VeigaR. VeigaR. DiasR. DiasJ. CanceloJ. CanceloP. NetoP. NetoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesR. NevesR. NevesC. RonaldoC. RonaldoJ. FelixJ. Felix
Portogallo crest
Portogallo
POR
4-3-3
Norvegia

Formazione titolare

Portogallo

Allenatore

  • S. Solbakken
  • J. Jesus

Solbakken si affida a un undici collaudato: tra i pali Nyland, con Heggem, Aursnes, Ajer e Ryerson a formare la difesa. A centrocampo Berg e Berge sostengono Ødegaard, Bobb e Nusa a supporto di Haaland. Non si registrano infortuni o squalifiche tra i convocati norvegesi.

Jorge Jesus risponde con Diogo Costa in porta, Cancelo, Veiga, Rúben Dias e Nuno Tavares in difesa. Il centrocampo vede Vitinha, João Neves e Rúben Neves, con Pedro Neto e João Félix a supporto di Cristiano Ronaldo. Anche il Portogallo non segnala assenze per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

NOR

NOR - Forma

FRA
S1-4
CAV
V1-2
BRA
V1-2
ING
S1-2
DAN
V3-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
POR

POR - Forma

UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
SPA
S0-1
GAL
V1-0
Gol segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Norvegia presenta un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è arrivato contro la Danimarca per 3-2, mentre in estate il cammino mondiale si è interrotto contro l'Inghilterra con un 1-2. Nelle cinque gare la squadra ha segnato nove gol e ne ha subiti 10, con un attacco prolifico ma una difesa a tratti vulnerabile.

Il Portogallo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara ha visto i lusitani battere il Galles 1-0, dopo l'eliminazione mondiale per mano della Spagna. In cinque partite la squadra ha realizzato otto reti e ne ha concessa soltanto due.

Precedenti

Testa a testa

NorvegiaPareggioPortogallo
1
0
3
Amichevoli
Portogallo badge
Portogallo
POR
3
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
European Championship Qualification
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
FIN
European Championship Qualification
Norvegia badge
Norvegia
NOR
1
Portogallo badge
Portogallo
POR
0
FIN
Amichevoli
Norvegia badge
Norvegia
NOR
0
Portogallo badge
Portogallo
POR
1
FIN
1Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato0/4

L'ultimo precedente diretto risale al maggio 2016, quando il Portogallo si impose 3-0 sulla Norvegia in amichevole. Guardando ai quattro incontri disponibili, il Portogallo ha vinto tre volte contro una vittoria norvegese, con l'unico successo degli scandinavi datato settembre 2010 per 1-0 nelle qualificazioni all'Europeo.

Classifica

Grp. 4

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
NorvegiaNorvegiaNOR
110032+13
V
2
PortogalloPortogalloPOR
110010+13
V
3
DanimarcaDanimarcaDAN
100123-10
S
4
GallesGallesGAL
100101-10
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%


Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google