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Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

NEC-Omonia Nicosia in diretta: canale TV e streaming online

La sfida tra NEC e Omonia Nicosia sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito trovi le opzioni per seguirla in streaming o in TV.

Notizie sulle squadre e convocati

Dick Schreuder prepara il NEC a questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori dettagli sono attesi con l'avvicinarsi della partita.

Lo stesso vale per l'Omonia Nicosia: l'allenatore Henning Berg non ha ancora annunciato i convocati e non ci sono assenze confermate. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena i club diffonderanno notizie sulle squadre.

Forma recente

Il NEC ha attraversato un periodo altalenante, con due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro lo sc Heerenveen in Eredivisie. La vittoria in trasferta contro la Dinamo Zagabria (2-4) è stata il momento migliore della serie. In cinque partite, il NEC ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

L'Omonia Nicosia ha mostrato un andamento simile: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita, una vittoria casalinga contro l'AEL Limassol (2-0), ha dato una spinta positiva alla squadra. La pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro il Benfica in Europa League mostra la vulnerabilità dei ciprioti ai massimi livelli. In cinque partite, l'Omonia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Non risultano precedenti tra NEC e Omonia Nicosia. Questa sfida di Europa League segna un nuovo capitolo per entrambi i club.

Classifica

Nella classifica di Europa League, il NEC occupa la ventesima posizione, mentre l'Omonia Nicosia è all'undicesimo posto.