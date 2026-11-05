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Europa League
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Dove vedere NEC-Omonia Nicosia: canale TV, diretta streaming online, orario d'inizio e stato di forma recente delle due squadre

NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia
NEC Nijmegen
Omonia Nicosia
Europa League

Una panoramica su dove vedere la sfida tra NEC e Omonia Nicosia, insieme alle ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 4
Stadion De Goffert

NEC-Omonia Nicosia in diretta: canale TV e streaming online

La sfida tra NEC e Omonia Nicosia sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport e Ziggo Go. Di seguito trovi le opzioni per seguirla in streaming o in TV.

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Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni NEC Nijmegen - Omonia Nicosia

Allenatore

  • D. Schreuder

Dick Schreuder prepara il NEC a questa sfida di Europa League. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori dettagli sono attesi con l'avvicinarsi della partita.

Lo stesso vale per l'Omonia Nicosia: l'allenatore Henning Berg non ha ancora annunciato i convocati e non ci sono assenze confermate. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena i club diffonderanno notizie sulle squadre.

Forma recente

NEC

NEC - Forma

LES
D1-1
SIT
D2-2
DZG
V2-4
GRO
D2-2
HEE
S1-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
OMO

OMO - Forma

CEL
V0-3
ONI
D2-2
BEN
S1-4
AEK
S2-0
AEL
V2-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il NEC ha attraversato un periodo altalenante, con due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'incontro più recente si è concluso con una sconfitta per 1-0 contro lo sc Heerenveen in Eredivisie. La vittoria in trasferta contro la Dinamo Zagabria (2-4) è stata il momento migliore della serie. In cinque partite, il NEC ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

L'Omonia Nicosia ha mostrato un andamento simile: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita, una vittoria casalinga contro l'AEL Limassol (2-0), ha dato una spinta positiva alla squadra. La pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro il Benfica in Europa League mostra la vulnerabilità dei ciprioti ai massimi livelli. In cinque partite, l'Omonia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Non risultano precedenti tra NEC e Omonia Nicosia. Questa sfida di Europa League segna un nuovo capitolo per entrambi i club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica di Europa League, il NEC occupa la ventesima posizione, mentre l'Omonia Nicosia è all'undicesimo posto.

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