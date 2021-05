Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming

Il Napoli si gioca l'accesso in Champions nell'ultimo turno di Serie A col Verona: tutto sulle formazioni e su come segure la gara in tv e streaming.

Tutto negli ultimi 90 minuti: il Napoli si gioca il ritorno in Champions League nella sfida col Verona, valida per il 38° turno di Serie A.

Gli azzurri sono padroni del loro destino: vincendo, infatti, Insigne e compagni sarebbero certi di finire tra le prime quattro della classifica e respingerebbero l'assalto della Juventus, che a quel punto se la giocherebbe unicamente col Milan, di scena sul campo dell'Atalanta.

76 punti per i partenopei, 44 per gli scaligeri che sono salvi da tempo: 32 punti di differenza che non si sono visti nel match d'andata, vinto nettamente dalla truppa di Juric con un perentorio 3-1. Vantaggio di Lozano dopo appena un minuto, rimonta gialloblù firmata da Dimarco, Barak e Zaccagni.

Napoli reduce dalla vittoria ottenuta al 'Franchi' contro la Fiorentina con reti di Insigne e autogoal di Venuti, mentre il Verona si è fatto raggiungere sul 2-2 dal Bologna al 'Bentegodi'.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-VERONA

Napoli-Verona si disputerà domenica 23 maggio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, senza la presenza del pubblico in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto alle ore 20:45, in contemporanea con le altre sfide decisive per l'assegnazione degli ultimi due posti Champions.

DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Verona sarà visibile in diretta tv su Sky e in particolare sul canale numero 252 del satellite.

Diretta streaming del match disponibile per gli abbonati Sky grazie all'applicazione di Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-VERONA

Gattuso potrebbe operare un paio di cambi rispetto alla vittoria di Firenze: Demme è pronto a riprendersi il posto da titolare a discapito di Bakayoko, così come Lozano dovrebbe giocare al posto di Politano sull'out offensivo di destra. Per il resto nessuna sorpresa: Meret tra i pali, Osimhen punta centrale. Maksimovic guarito dal Covid al massimo in panchina.

Juric senza lo squalificato Barak: pronto Tameze in mediana, con Salcedo o Bessa a sostituire il ceco sulla trequarti in tandem con Zaccagni e a supporto di Kalinic, favorito su Lasagna. Conferma per Dimarco tra i tre di difesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.