Il dodicesimo turno del campionato di Serie A metterà di fronte due tra le squadre più in forma in assoluto del torneo: il Napoli ed il Verona.

La compagine partenopea ha infatti inanellato sin qui nel torneo ben dieci vittorie in undici partite che le sono valse un primo posto in classifica al pari del Milan a quota 31. Gli uomini di Luciano Spalletti, che sin qui hanno segnato 23 reti subendone appena 3, sono reduci dai successi ottenuti contro il Bologna (3-0 in casa) e la Salernitana (1-0 esterno).

Sono invece tre i risultati utili consecutivi conseguiti da un Verona che, dopo l’approdo di Igor Tudor in panchina, hanno letteralmente cambiato marcia. Gli scaligeri, nella ultima uscita, hanno battuto la Juventus 2-1, mettendo in cascina quei punti che hanno consentito loro di spingersi fino a quota 15, ovvero a ridosso delle posizioni che valgono l’Europa. L’Hellas può inoltre contare su uno degli attacchi già prolifici del torneo, visto che sono state sin qui 24 le reti realizzate in undici partite.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 57 tra le due squadre in Serie A.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-VERONA

Il match tra Napoli e Verona è in programma per domenica 7 settembre 2021, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà il Napoli ospitare il Verona sul proprio terreno di gioco sarà visibile esclusivamente su DAZN. Gli abbonati in possesso di una smart tv potranno accedere comodamente all'app, mentre coloro che hanno una tv di altro genere dovranno semplicemente collegarla ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda la diretta streaming, c'è la possibilità di andare sul sito di DAZN tramite computer oppure fruire dell'applicazione grazie ad uno smartphone o ad un tablet e selezionare l'evento desiderato.

Napoli-Verona sarà visibile anche in un secondo momento on demand su DAZN, che propone anche gli highlights del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN per quanto riguarda Napoli-Verona è affidata a Stefano Borghi (come prima voce) e a Marco Parolo (per il commento tecnico).

PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-VERONA

Luciano Spalletti si affiderà ad un 4-3-3 nel quale non ci sarà lo squalificato Koulibaly al centro della difesa. Nel cuore della linea davanti ad Ospina agirà Juan Jesus al fianco di Rrahmani. Da capire se Fabian Ruiz ed Insigne, non convocati a Varsavia per fastidi muscolari, saranno disponibili: in attacco Politano o Lozano a destra, con Mertens e Petagna in lotta per la maglia di centravanti.

Igor Tudor disegnerà il suo Verona con un 3-4-2-1 nel quale saranno Dawidowicz, Gunter e Casale a completare il pacchetto difensivo davanti a Montipò. Faraoni e Lazovic presidieranno gli esterni, mentre in attacco, l’inamovibile Simeone, agirà da unica punta supportato da Barak e Caprari.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.