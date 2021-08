Il Napoli di Luciano Spalletti ospita il Venezia nella prima giornata della Serie A 2021/22.

Il cammino del nuovo Napoli di Luciano Spalletti inizia dalla sfida ad una neopromossa. Al Maradona arriva il Venezia di Paolo Zanetti, arrivato ad una sorprendente promozione grazie al playoff, vinto in finale contro il Cittadella.

Gli azzurri ripartono dopo un'estate di cambiamenti tecnici, ma pochi a livello di rosa. L'ultima partita, l'1-1 interno con il Verona che è costato la qualificazione alla Champions League, brucia ancora nella mente del Napoli, che deve esorcizzare quei fantasmi e ripartire.

Tanto entusiasmo invece intorno al Venezia, che mancava da una ventina d'anni dalla massima serie e ora torna senza aspettative, ma con grande voglia di sorprendere e fare bene. Tanti nuovi acquisti arrivati alla corte di Zanetti, confermato nonostante l'interesse di molte squadre.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-VENEZIA

Napoli-Venezia si giocherà domenica 22 agosgo alle ore 20.45. La gara, valida per la prima giornata di Serie A 2021/22, si disputerà allo stadio Maradona di Napoli.

DOVE VEDERE NAPOLI-VENEZIA IN TV E STREAMING

La sfida tra Napoli e Venezia sarà una delle sette sfide della giornata di Serie A che DAZN trasmetterà in esclusiva. In tv si potrà vedere scaricando l'app sulle smart tv abilitate, oppure collegando un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One o successivi oppure una PlayStation 4 o 5.

La sfida sarà visibile anche in streaming semplicemente scaricando l'app DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito ufficiale attraverso notebook o pc, per poi selezionare dal palinsesto la sfida. Al termine della trasmissione saranno disponibili gli highlights e il match integrale on demand.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-VENEZIA

Spalletti proporrà il suo classico 4-2-3-1 con Meret tra i pali, difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui a battere le corsie, mentre sarà Manolas ad affiancare Koulibaly al centro della difesa. Lobotka insieme a Fabian Ruiz a comporre il duo mediano, con Politano, Elmas e Insigne che dovrebbero supportare Osimhen. Out Mertens, Demme, Ghoulam, Zielinski e Lozano. Manolas non al meglio.

La prima del Venezia in Serie A sarà con diverse squalifiche con cui fare i conti: Vacca, Modolo, Mazzocchi e Aramu. In attacco possibile tridente senza nuovi acquisti con Di Mariano e Johnsen ai lati di Forte. Mediana con Heymans e Peretz con il giovane Tessmann, mentre la difesa davanti al portiere Maenpaa dovrebbe essere composta da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Schnegg.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.