Big match tra Napoli e Juventus alla ripresa del campionato: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La Serie A riprende dopo la pausa per le nazionali e regala subito una sfida di cartello: si tratta di Napoli-Juventus, due squadre destinate a lottare fino alla fine per le prime posizioni della classifica.

Tornano a confrontarsi due grandi allenatori ovvero Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, entrambi di nuovo in sella dopo due anni di stop. L'ultima sfida tra i due tecnici toscani risale al 27 aprile 2019. la sfida era Inter-Juventus e si conclude con il punteggio di 1-1, per effetto dei goal di Nainggolan e Cristiano Ronaldo.

Nella scorsa stagione, Napoli e Juventus si sono affrontate in casa dei partenopei il 13 febbraio 2021. Gli azzurri hanno prevalso per 1-0, grazie al rigore trasformato da Insigne al 31' del primo tempo. Nel corso dell'anno si sono giocate altre due sfide tra le due squadre: la gara del girone d'andata e la Supercoppa Italiana, vinte entrambe dai bianconeri.

La Juventus non vince a Napoli in campionato dalla stagione 2018/19. Era il 3 marzo 2019 quando i bianconeri, anche all'epoca allenati da Allegri, riuscirono a prevalere per 1-2 grazie ai goal di Pjanic ed Emre Can. A nulla valse la rete di Callejon nella ripresa.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI JUVENTUS

La sfida tra Napoli e Juventus, valida per la 3ª giornata di Serie A è in programma per sabato 11 settembre al 'Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in streaming anche tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Al termine della sfida ci saranno i consueti approfondimenti in studio e sarà possibile guardare gli highlights del confronto tra azzurri e bianconeri.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

Risolto il dilemma Ospina, che dovrebbe rientrare in tempo anche se solo a poche ore dalla partita, e anche quello relativo alla presenza di Osimhen dopo l'accoglimento del ricorso di martedì. Davanti a lui una difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Lobotka ha problemi muscolari, così potrebbero essere il nuovo acquisto Zambo Anguissa e Fabian Ruiz a costituire la diga di centrocampo assieme a Elmas, mentre Zielinski è ancora out. In attacco anche Politano e Insigne.

Allegri conta di avere Cuadrado per il big match, ma perde Bentancur per infortunio e non è tranquillo nemmeno pensando a Chiesa, vittima di problemi al flessore. Da capire se giocherà Dybala, che rientrerà in Italia dall'Argentina a ridosso della partita. Il 4-3-3 del tecnico prevede Szczesny tra i pali, con il colombiano sulla destra e Alex Sandro sull'altra corsia, mentre De Ligt-Bonucci come coppia centrale. In mediana spazio probabilmente a Danilo nel ruolo di centrale con Rabiot e Locatelli. In attacco si candida Kulusevski.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Danilo, Rabiot; Kulusevski, Morata, Dybala.