Dove vedere Napoli-Juventus in tv e streaming

Napoli e Juve si sfidano in anticipo per la ventiduesima giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo essersi affrontate il 20 gennaio a Reggio Emilia in finale di Supercoppa Italiana (con successo di CR7 e soci), Napoli e Juventus si ritrovano contro per la seconda volta in stagione per la ventiduesima giornata di Serie A.

Anticipo di lusso quello tra azzurri e bianconeri, la cui sfida d'andata prevista lo scorso 4 ottobre non è andata in scena per la mancata partenza della squadra di Gennaro Gattuso verso Torino su disposizione dell'ASL, in seguito alle positività al Covid di Elmas e Zielinski.

Un match mai disputato, che ha fatto discutere e ancora in attesa di collocazione nel fitto calendario di questa stagione, ma che nel frattempo vedrà in Napoli-Juve un altro atto dell'eterno duello sportivo tra partenopei e piemontesi.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus si gioca sabato 13 febbraio 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La partita tra Napoli e Juve sarà trasmessa in diretta tv da Sky, detentrice dei diritti di sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A: canale di riferimento, Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

In streaming Napoli-Juventus sarà visibile su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

Napoli col possibile ritorno al doppio mediano Demme-Bakayoko, lasciando Zielinski più libero di agire tra le linee con Lozano e Insigne a supporto di Petagna. Ospina in porta, in difesa Di Lorenzo e Hysaj o Mario Rui terzini, con Rrahmani-Maksimovic coppia centrale obbligata.

Nella Juve maglia da titolare per Chiellini al fianco di Bonucci, sulle fasce Cuadrado e Danilo, mediana composta da McKennie, Arthur, Bentancur e Chiesa. In attacco Morata, qualora recuperi, insieme a Cristiano Ronaldo: l'alternativa è Kulusevski.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, C. Ronaldo.