Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

Napoli-Inter è il piatto forte del 25° turno di Serie A. In palio c'è la vetta del campionato.

Allo Stadio Maradona va in scena una delle gare spartiacque della stagione. Napoli e Inter si presentano all'appuntamento staccate di un punto in favore della formazione nerazzurra che, tuttavia, deve recuperare la partita con il Bologna.

La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce dalla bruciante sconfitta nel Derby che ha ricompattato la classifica, ma ha eliminato la Roma guadagnandosi le semifinali di Coppa Italia.

Per Dzeko e compagni una vittoria significherebbe allungo in vetta al campionato, quantomeno sugli azzurri, mentre un pareggio manterrebbe invariate le distanze.

Di fronte però c'è un Napoli galvanizzato dal successo esterno in quel di Venezia e che ora pregusta l'operazione sorpasso da perfezionare davanti al proprio pubblico. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, in caso di bottino pieno, si ritroverebbero in vetta al campionato.

La gara d'andata, giocata lo scorso 21 novembre a San Siro, si è chiusa sul 3-2 in favore dell'Inter: illusorio vantaggio Napoli con Zielinski prima del tris targato Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez. Nel finale l'inutile acuto di Mertens.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-INTER

Napoli-Inter, big match del 25° turno di Serie A, si giocherà sabato 12 ottobre allo Stadio 'Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è stato programmato per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app dedicata su moderne Smart TV e o direttamente su console come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). In alternativa ci si potrà collegare anche attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Sempre attraverso DAZN, sarà possibile seguire la diretta del match in streaming collegandosi al portale ufficiale (tramite pc o notebook) oppure scaricando l'app su dispositivi mobili (smartphone e tablet).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Spalletti si affida a Osimhen, supportato da Politano, Zielinski e Insigne. In difesa da valutare il rientro dal primo minuto di Koulibaly dopo la trionfale spedizione in Coppa d'Africa: in tal caso, panchina per Juan Jesus. A centrocampo arruolabile Anguissa, ma il tandem formato da Lobotka e Fabian viaggia verso la conferma. In porta Ospina.

Inter con il proverbiale 3-5-2 inzaghiano: Sanchez o Lautaro al fianco di Dzeko in attacco, mentre in mediana largo a Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sulle fasce conferma per Dumfries e Perisic. In difesa Skriniar, De Vrij ed Dimarco (ko Bastoni) a protezione di Handanovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.