Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Napoli-Frosinone: sabato 10 ottobre ore 20.45

Il Napoli torna al Diego Armando Maradona per affrontare il Frosinone nella prima giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano continuità in un momento complicato, con una classifica che non rispecchia le ambizioni del club.

Il Napoli arriva a questo appuntamento con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Le sconfitte contro Arsenal, Inter e Como hanno messo in luce fragilità difensive che Allegri non ha ancora risolto, e l'infermeria resta affollata.

Dall'altra parte c'è un Frosinone che sta sorprendendo il campionato. I ciociari di Massimiliano Alvini hanno conquistato dieci punti nelle prime cinque giornate, battendo Fiorentina e Como e spaventando la Juventus all'esordio.

In classifica, il Frosinone occupa una posizione più alta del Napoli: un dato che racconta bene le difficoltà degli azzurri e l'impatto sorprendente dei neopromossi ciociari.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Napoli di Allegri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Alessandro Buongiorno, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Antonio Vergara, Mathias Olivera e Costantino Favasuli sono tutti out. Il probabile undici azzurro prevede Vanja Milinkovic-Savic o il recuperato Alex Meret in porta, con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa, e Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Politano a centrocampo, con Noa Lang e Neres più avanzato a supporto di Rasmus Hojlund.

Il Frosinone di Alvini ha recuperato Antonio Raimondo almeno per la panchina e dovrebbe schierarsi con il polacco Tomas Bobcek a guidare l'attacco, con Kvernadze, Ghedjemis e Schmid a supporto. Palmisani confermato tra i pali per i ciociari. Ballottaggi tra Monterisi e Cittadini dietro e Masini e Cichella a centrocampo.

Stato di forma

Il Napoli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è l'1-1 contro la Fiorentina in Serie A, mentre l'1-0 sul Bologna resta l'unica vittoria del periodo. Le sconfitte contro Arsenal (0-1), Inter (2-3) e Como (1-2) evidenziano una vulnerabilità difensiva che Allegri non ha ancora corretto.

Il Frosinone ha vinto due delle ultime quattro gare ufficiali di campionato, con un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia. Il 2-0 rifilato al Como è il risultato di maggior rilievo, mentre l'1-1 col Genoa e il 3-2 sul Venezia mostrano una squadra capace di segnare con continuità.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando la sfida al Maradona terminò 2-2 in Serie A. Negli ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, il Napoli ha prevalso in tre occasioni — tra cui il 4-0 casalingo del dicembre 2018 e il 3-1 in trasferta nell'agosto 2023 — mentre il Frosinone ha vinto una volta, con il clamoroso 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2023. Un pareggio completa la serie.

Classifica





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