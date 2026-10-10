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Serie A
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Diego Armando Maradona
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Napoli e Frosinone: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
Diego Armando Maradona

Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Napoli-Frosinone: sabato 10 ottobre ore 20.45

Il Napoli torna al Diego Armando Maradona per affrontare il Frosinone nella prima giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano continuità in un momento complicato, con una classifica che non rispecchia le ambizioni del club.

Il Napoli arriva a questo appuntamento con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Le sconfitte contro Arsenal, Inter e Como hanno messo in luce fragilità difensive che Allegri non ha ancora risolto, e l'infermeria resta affollata.

Dall'altra parte c'è un Frosinone che sta sorprendendo il campionato. I ciociari di Massimiliano Alvini hanno conquistato dieci punti nelle prime cinque giornate, battendo Fiorentina e Como e spaventando la Juventus all'esordio.

In classifica, il Frosinone occupa una posizione più alta del Napoli: un dato che racconta bene le difficoltà degli azzurri e l'impatto sorprendente dei neopromossi ciociari.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Napoli - Frosinone

4-2-3-1
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicL. SpinazzolaL. SpinazzolaG. Di LorenzoG. Di LorenzoA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinN. LangN. LangK. De BruyneK. De BruyneB. GilmourB. GilmourS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoR. HoejlundR. HoejlundL. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaR. SchmidR. SchmidP. MasiniP. MasiniG. CaloG. CaloG. KvernadzeG. Kvernadzeteam-logoT. BobcekF. GhedjemisF. Ghedjemis
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
Napoli

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • M. Allegri
  • M. Alvini

Il Napoli di Allegri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: Alessandro Buongiorno, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Antonio Vergara, Mathias Olivera e Costantino Favasuli sono tutti out. Il probabile undici azzurro prevede Vanja Milinkovic-Savic o il recuperato Alex Meret in porta, con Beukema, Rrahmani e Rafa Marin in difesa, e Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Politano a centrocampo, con Noa Lang e Neres più avanzato a supporto di Rasmus Hojlund.

Il Frosinone di Alvini ha recuperato Antonio Raimondo almeno per la panchina e dovrebbe schierarsi con il polacco Tomas Bobcek a guidare l'attacco, con Kvernadze, Ghedjemis e Schmid a supporto. Palmisani confermato tra i pali per i ciociari. Ballottaggi tra Monterisi e Cittadini dietro e Masini e Cichella a centrocampo.

Stato di forma

NAP

NAP - Forma

COM
S1-2
INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FRC

FRC - Forma

SAS
S1-1
VEN
V3-2
GEN
D1-1
COM
V2-0
BEN
V2-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Napoli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è l'1-1 contro la Fiorentina in Serie A, mentre l'1-0 sul Bologna resta l'unica vittoria del periodo. Le sconfitte contro Arsenal (0-1), Inter (2-3) e Como (1-2) evidenziano una vulnerabilità difensiva che Allegri non ha ancora corretto.

Il Frosinone ha vinto due delle ultime quattro gare ufficiali di campionato, con un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia. Il 2-0 rifilato al Como è il risultato di maggior rilievo, mentre l'1-1 col Genoa e il 3-2 sul Venezia mostrano una squadra capace di segnare con continuità.

Precedenti

Testa a testa

NapoliPareggioFrosinone
3
1
1
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FIN
Coppa Italia
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
4
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Napoli badge
Napoli
NAP
3
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando la sfida al Maradona terminò 2-2 in Serie A. Negli ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, il Napoli ha prevalso in tre occasioni — tra cui il 4-0 casalingo del dicembre 2018 e il 3-1 in trasferta nell'agosto 2023 — mentre il Frosinone ha vinto una volta, con il clamoroso 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2023. Un pareggio completa la serie.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
D
V
V
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
D
V
S
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
V
S
D
S
S
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
V
S
S
S
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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