Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e streaming

Il Napoli sfida l'Atalanta nel big match della 10ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti sfida in casa la temibile di Gian Piero Gasperini nella 10ª giornata infrasettimanale di . La partita mette in palio punti pesanti per la zona altissima della classifica: i partenopei sono al momento quarti con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, e hanno un ritardo di 6 lunghezze dalla capolista , i bergamaschi si trovano invece al 3° posto con 20 punti e un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra le due squadre sono 48 i precedenti in casa dei campani, con un bilancio di 33 vittorie azzurre, 9 pareggi e 6 successi nerazzurri. Questi ultimi hanno però vinto 2 delle ultime 3 trasferte contro il Napoli.

C'è poi per il Napoli una statistica negativa legata alle partite giocate il mercoledì: i partenopei hanno infatti perso gli ultimi 3 match di Serie A giocati di mercoledì, l'ultimo in questa stagione con il .

Il belga Dries Mertens, che ha recentemente superato Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori all-time del club, è il miglior realizzatore degli azzurri in campionato con 4 goal, meglio di lui ha fatto Luis Muriel, il giocatore più prolifico della Dea con 8 centri.

Il Napoli è reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare di campionato, fra cui quello nell'ultimo turno con la , l'Atalanta attraversa un momento di ottima forma e ha collezionato un pareggio e 3 vittorie nelle ultime 4 partite, fra cui il roboante 7-1 casalingo con l' nello scorso match.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ATALANTA

Napoli-Atalanta si giocherà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli, con fischio d'inizio alle ore 19.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-ATALANTA IN TV E STREAMING

Il big match Napoli-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla satellitare potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare la app per sistemi Android e iOS.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Ancelotti riproporrà in porta Meret, mentre in difesa a destra, visto il grave infortunio occorso a Malcuit, tornerà Di Lorenzo. Manolas non è al meglio e potrebbe dare nuovamente forfait: pronto Maksimovic, con Luperto spostato a sinistra. Il centrocampo sarà quello tipo, con Callejón a destra, Insigne a sinistra ed Allan e Fabian Ruiz interni. Consueta abbondanza in attacco, dove Milik e Lozano potrebbero spuntarla su Llorente e Mertens.

Emergenza difensiva per Gasperini, che avrà indisponibile Palomino per problemi al flessore sinistro e ha Masiello non al meglio per una botta al ginocchio. In questa situazione sarà probabilmente chiamato agli straordinari Toloi, che dovrebbe affiancare Kjaer e Djimsiti, ma non è da escludere l'adattamento a terzo di difesa di uno fra Castagne e De Roon. A centrocampo i due esterni potrebbero essere Hateboer e Gosens, con Freuler nuovamente titolare in mezzo accanto a De Roon. Davanti, visto il perdurare dell'indisponibilità di Zapata, giocherà ancora Muriel, con il 'Papu' Gomez a supporto sulla trequarti assieme a uno tra Malinovskyi (favorito) e Ilicic.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, A. Gómez; Muriel.