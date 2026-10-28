Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

Monza-Napoli è disponibile in diretta TV e live streaming su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Monza-Napoli: mercoledì 28 ottobre ore 20.45

Il Napoli fa visita al Monza allo Stadio Brianteo nella 9ª giornata di Serie A, con gli azzurri a caccia di una vittoria che manca da troppo tempo in campionato.

La settimana del Napoli è stata tutt'altro che tranquilla. Il 3-3 casalingo contro la Roma ha lasciato strascichi pesanti: Massimiliano Allegri è stato espulso nel finale, ha perso il controllo e il Giudice Sportivo gli ha inflitto due giornate di squalifica. Non siederà in panchina né a Monza né nella successiva sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus. In panchina al Brianteo ci sarà Marco Landucci.

Scott McTominay è il punto di riferimento del centrocampo azzurro in questo momento. Lo scozzese ha firmato una doppietta sia contro il Bodo/Glimt in Champions League che contro la Roma, e il tandem con Kevin De Bruyne sembra finalmente trovare continuità ed efficacia.

Il Monza arriva a questo appuntamento con Ivan Juric alla ricerca di una risposta dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino nell'ultimo turno, un risultato che ha complicato la posizione dei brianzoli in classifica.

Gli azzurri, dal canto loro, hanno raccolto solo undici punti nelle prime otto giornate e hanno vinto una sola delle ultime quattro partite ufficiali tra campionato e Champions League. La difesa preoccupa, con Badiashile e Spinazzola che si sono aggiunti alla già lunga lista degli indisponibili dopo essersi infortunati proprio nel finale contro la Roma.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Monza-Napoli in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Monza di Juric deve fare a meno di Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye per infortunio. Il probabile undici brianzolo prevede Toernqvist in porta, con Goglichidze, Lucchesi e Carboni in difesa, Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho e Mangas a centrocampo, e Robinson e Mota alle spalle di Varela.

Il Napoli scende in campo senza Allegri, squalificato. In infermeria figurano Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola, questi ultimi due infortunatisi nel finale contro la Roma. La formazione probabile degli azzurri vede Meret in porta, con Di Lorenzo, Marin, Marianucci e Olivera in difesa, De Bruyne, Lobotka e McTominay a centrocampo, e Politano, Hoejlund e Lang nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Monza ha perso la sfida più recente per 3-2 contro il Torino, preceduta dal netto 4-0 sul Cagliari mentre il Napoli arriva dal 3-3 contro la Roma, preceduto dalla vittoria per 4-3 in Champions League sul Bodo/Glimt. La sconfitta per 1-0 contro il Venezia rimane l'unico ko nelle ultime cinque uscite in campionato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2025, quando il Napoli si impose 1-0 in casa del Monza in Serie A. Nei cinque incroci più recenti, il Napoli ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Monza, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica





In Serie A il Monza occupa la 15ª posizione con il Genoa, una collocazione che rende questa partita quasi un obbligo di risultato per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione. Il Napoli è 10°, abbastanza lontano dalla vetta da rendere ogni punto prezioso per non perdere contatto con le prime della classe.





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