Dove vedere Milan-Stella Rossa in tv e streaming

Il Milan ospita la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: le formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

Messo alle spalle il derby di campionato perso con l’Inter che ha portato a quattro le lunghezze di distanza dalla vetta, il Milan torna a concentrarsi sul suo cammino europeo. La compagine rossonera infatti affronterà la Stella Rossa nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Gli uomini di Stefano Pioli ripartiranno dal pareggio maturato in Serbia. Avanti fino a pochi istanti dal triplice fischio finale, il Milan è stato ripreso al 93’, quando Pavkov ha trovato il gola che ha fissato il risultato sul 2-2 finale.

Il Milan si è spinto fino a questo punto della competizione dopo essersi piazzato al primo posto nel Gruppo H precedendo i francesi del Lille, mentre la Stella Rossa si è guadagnata l’approdo alla fase ad eliminazione diretta chiudendo al secondo posto nel Gruppo L alle spalle dei tedeschi dell’Hoffenheim.

Quello che andrà in scena sarà il sesto confronto ufficiale tra le due squadre in ambito europeo. Il bilancio complessivo sorride al Milan in virtù delle tre vittorie ottenute a fronte di due pareggi.

QUANDO SI GIOCA MILAN-STELLA ROSSA

Milan-Stella Rossa si giocherà giovedì 25 febbraio 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Come è purtroppo ormai consuetudine, la sfida di disputerà a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia.

Il fischio d’inizio del match è programmato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Milan e Stella Rossa sarà trasmessa sia in chiaro da TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite).

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su tv8.it, ovvero il sito ufficiale di TV8. Inoltre, per gli abbonati Sky, sarà come consueto disponibile attraverso Sky Go: in questo caso basterà collegarsi al sito della piattaforma attraverso pc e notebook, o scaricare l’apposita app per dispositivi iOS ed Android per seguire l’evento attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa è inoltre rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-STELLA ROSSA

Stankovic dovrà rinunciare a sinistra allo squalificato Rodic, il suo posto potrebbe essere preso da Gajic. In attacco Falcinelli dovrebbe agire ancora da unica punta con Ben Nabouhane e Ivanovic a supporto.

Pioli potrebbe proporre un Milan diverso da quello visto nel derby. In difesa potrebbero trovare spazio Kalulu e Tomori, mentre in mediana potrebbe esserci Meité al fianco di Kessié. In attacco, visto che Ibrahimovic e Mandzukic non sono al meglio, potrebbe agire Rebic da centravanti con Leao largo a sinistra.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic.