Dove vedere Milan-Sampdoria in tv e streaming

Il Milan riparte dalla sfida interna contro la Sampdoria: dalle formazioni a dove vedere la partita di San Siro in tv e streaming.

Il rush finale del Milan verso lo Scudetto riparte dalla sfida interna contro la Sampdoria: a San Siro Ibrahimovic e compagni provano a dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina prima della pausa nazionali.

Quando mancano 10 partite al termine della stagione, i rossoneri sono al secondo posto in classifica, sono a 6 punti di distacco dall'Inter capolista. I nerazzurri hanno però una gara da recuperare. Lo stesso vale per la Juventus, terza a 55 punti, -4 dai rossoneri ma con una partita ancora da recuperare.

La gara d'andata dello scorso 6 dicembre si è risolta con una vittoria del Milan per 1-2 grazie alle reti segnate da Castillejo e da Kessié su rigore, rete di Ekdal nel finale che ha provato a rilanciare le speranze degli uomini di Claudio Ranieri nel finale.

L'ultima sfida a San Siro è invece uno 0-0 del 6 gennaio 2020, una gara che non sarà comunque dimenticata facilmente dai tifosi rossoneri, visto che è stata la prima partita dell'Ibrahiimovic-bis in rossonero.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria si giocherà sabato 3 aprile 2021 alle ore 12.30. Il match si giocherà a San Siro ed è valido per la 29ª giornata di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. I canali di riferimento per la pay tv satellitare saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e sul numero 251 del satellite.

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming su Sky Go, app fruibile per tutti gli abbonati Sky gratuitamente su tutti i dispositivi mobili. La sfida potrà anche essere acquistata su NOW con uno dei pacchetti proposti nella homepage del sito.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

Ancora tante assenze per Stefano Pioli, con Kjaer e Tomori che comporranno ancora la coppia centrale davanti a Donnarumma, con Dalot al posto dell'infortunato Calabria e Theo a sinistra. Bennacer possibile titolare con Kessié, Saelemaekers e Krunic potrebbero affiancare Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic.

Keita e Damsgaard potrebbero comporre il duo avanzato, con Adrien Silva al posto dell'acciaccato Ekdal al fianco di Thorsby. Candreva e Jankto sulle corsie, la solita difesa a quattro davanti ad Audero.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Damsgaard; Keita.