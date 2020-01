Dove vedere Milan-Sampdoria in tv e streaming

Il Milan sfida la Sampdoria nella 18ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli ospita in casa la di Claudio Ranieri nel primo impegno del 2020, valido per la 18ª giornata del campionato di . Il Diavolo è attualmente 10° in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, i blucerchiati occupano invece il quartultimo posto con il a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 61 precedenti in Serie A in casa dei milanesi, questi ultimi conducono sul piano statistico con un bilancio di 40 vittorie, 11 sconfitte e 10 pareggi. L'ultimo successo in trasferta dei genovesi risale al 24 febbraio 2017, quando la squadra di Marco Giampaolo vinse 1-0 al Meazza contro quella di Montella con rete di Muriel.

Il Milan, che si è rinforzato sul calciomercato invernale con l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, è reduce da 2 vittorie, un pareggio e un pesante k.o. nel derby lombardo contro l' , la Sampdoria invece ha collezionato 3 sconfitte e una vittoria nel Derby della Lanterna nelle ultime 4 giornate.

Theo Hernández e Krzysztof Piatek, autori di 4 goal ciascuno, sono i migliori marcatori della squadra di Pioli. Qualora trovasse la rete contro i blucerchiati, lo spagnolo ex diventerebbe il primo difensore da Christian Panucci, nel 1995/96, a realizzare almeno 5 reti in una singola stagione di Serie A. Fra i liguri, invece, è Manolo Gabbiadini il giocatore più prolifico con 4 reti.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SAMPDORIA

Milan-Sampdoria si giocherà il pomeriggio di lunedì 6 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

La sfida Milan-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Per gli abbonati la partita sarà visibile anche in diretta su pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso Sky Go. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'appostia applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, compresa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SAMPDORIA

Pioli avrà a disposizione il nuovo arrivato Ibrahimovic e lo svedese potrebbe subito partire titolare, scalzando sia Piatek che Leao al centro dell'attacco, con Suso e Calhanoglu esterni offensivi. In mediana Bennacer sarà confermato in regia e ai suoi lati Kessié e Bonaventura dovrebbero agire da mezzali. Davanti a Gigio Donnarumma sulla fascia sinistra difensiva tornerà dal 1' dopo la squalifica Theo Hernández, con Calabria o Conti a destra e Musacchio e Romagnoli a comporre la coppia centrale.

Ranieri ha una lunga lista di giocatori indisponibili: in difesa fuori fino a fine stagione Alex Ferrari, sono ai box anche Bertolacci e Barreto. Fra i pali giocherà Audero, sulle due fasce in difesa potrebbero trovar spazio dal 1' Bereszynski a destra e Murru a sinistra, mentre Colley e Murillo dovrebbero comporre la coppia centrale. In mediana giostreranno Depaoli, Ekdal, Vieira e Linetty, meno chance per Jankto. L'attacco vedrà le due punte Gabbiadini e Quagliarella.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella