Il Milan ospita il Porto nella quarta giornata della fase a gironi di Champions: tutto sulla gara, le formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Il Milan torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo di essere già chiamato ad una partita da ‘dentro o fuori’. La compagine rossonera si giocherà le possibilità di prolungare il suo cammino nella massima competizione continentale per club in una sfida che la vedrà impegnata con il Porto.

I meneghini arrivano al confronto con i lusitani dopo aver inanellato tre sconfitte in altrettante gare giocate nel torneo. Dopo aver esordito con una sconfitta patita sul campo del Liverpool (3-2), sono poi incappati in un k.o. interno contro l’Atletico Madrid (2-1 per i Colchoneros) e un’ulteriore battuta d’arresto con in casa del Porto (1-0).

Certamente più lanciati sono i Dragoes che nei primi tre turni hanno messo in cascina 4 punti frutto del pareggio esterno contro l’Atletico Madrid (0-0), della pesante sconfitta interna contro il Liverpool (1-5 per i Reds) e del successo appunto contro i rossoneri.

La classifica del Gruppo B recita quindi al momento: Liverpool 9 punti, Atletico Madrid 4, Porto 4, Milan 0.

QUANDO SI GIOCA MILAN-PORTO

La sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League che vedrà opposte Milan e Porto, si disputerà mercoledì 3 novembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio verrà dato alle 18,45.

DOVE VEDERE MILAN-PORTO IN TV E STREAMING

Sarà Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita in programma nel mercoledì di Champions League, a trasmettere in diretta e in esclusiva Milan-Porto.

Sarà quindi possibile seguire l’evento tramite le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su ogni tipo di televisore collegando a dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick, o il alternativa ad una console PS3, PS4, Xbox One.

Per gli abbonati Sky e coloro in possesso di abbonamento ad Amazon Prime Video, un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’app presente su SkyQ.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Milan-Porto sarà inoltre visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora su pc e notebook, utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android o accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Milan-Porto per Amazon Prime Video, mentre il commento tecnico sarà affidato a Massimo Ambrosini.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-PORTO

Stefano Pioli disegnerà il suo Milan con il consueto 4-2-3-1 nel quale, davanti a Tatarusanu, Kjaer e Tomori comporranno il duo centrale di difesa. Kessie e Tonali agiranno in mediana, mentre in attacco dovrebbe toccare a Giroud supportato dal trio Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Sergio Conceição dovrebbe schierare il Porto con un 4-4-2 nel quale Joao Mario ed Otavio potrebbero formare la catena di destra, mentre sul lato opposto dovrebbero agire Zaidu Sanusi e Luis Diaz. Cerniera di mediana composta da Sergio Oliveira ed Uribe, in attacco ci sarà uno tra Toni Martinez ed Evanilson con Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.