Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

Il Milan ospita la Lazio nel big-match della quattordicesima giornata di Serie A: qui tutte le info sulla partita, sulle formazioni e su dove vederla.

Big-match a 'San Siro' dove nell'ultima gara del 2020 il , protagonista di un grande avvio di stagione ma privo di Ibrahimovic almeno fino a gennaio, ospita una che deve risalire la classifica nella quattordicesima giornata di .

Nella scorsa stagione i biancocelesti hanno vinto 1-2 in casa del Milan, con i rossoneri che però si sono presi una bella rivincita qualche mese fa travolgendo la Lazio 0-3 all'Olimpico.

Entrambe le squadre hanno fatto molto bene anche in Europa, dove si sono qualificate al prossimo turno e saranno quindi tra le protagoniste pure nel nuovo anno.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA MILAN-LAZIO

Il match tra Milan e Lazio si giocherà mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45: gara in programma a 'San Siro' e valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV E STREAMING

Milan-Lazio sarà trasmessa da DAZN e sarà possibile assistervi in attraverso un modello smart di ultima generazione da cui scaricare l'applicazione. In alternativa, si potrà collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5). App di DAZN disponibile anche tramite Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, supporti in grado di rendere smart la propria tv.

Gli abbonati all'offerta Sky-DAZN potranno guardare l'incontro sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche servirsi dell'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Milan-Lazio sarà disponibile anche in su pc (collegandosi al sito ufficiale di DAZN ) e su smartphone e tablet, attraverso l'app scaricabile su dispositivi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

Pioli deve valurare le condizioni di Kjaer e Rebic, sicuramente out invece Bennacer e Ibrahimovic. Se il croato non dovesse recuperare potrebbe toccare ancora a Rafael Leao giocare prima punta. Tutto confermato anche in difesa, a centrocampo nuova occasione per Tonali. Solito ballottaggio tra Hauge e Brahim Diaz.

L'articolo prosegue qui sotto

Difficile il recupero di Lucas Leiva che dovrebbe essere sostituito da uno tra Escalante e Cataldi in mezzo al campo. Davanti la coppia titolare formata da Correa e Immobile, Lazzari e Marusic sugli esterni. L'ex Acerbi guiderà la difesa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Leao.