Dopo la sosta delle Nazionali, entra nel vivo la Serie A. Il Milan prova a scappare da Inter, Juventus e Napoli nel posticipo che vedrà i rossoneri impegnati contro il Bologna. I rossoneri se la vedranno contro una formazione ad un passo da zona quaranta, ma decisa a chiudere nella miglior posizione possibile.

Il Milan ha vinto undici delle ultime dodici partite di Serie A giocate contro il Bologna, compresa la sfida d'andata, vinta per 4-2 al Dall'Ara. I rossoblù hanno invece conquistato un solo punto in queste gara, riuscendo a superare i rossoneri l'ultima volta nel 2016.

Allora Sinisa Mihajlovic sedeva sulla panchina del Milan: finì 1-0 per il Bologna a San Siro con rete di Emanuele Giaccherini. Per i rossblù, che devono recuperare la famosa gara contro l'Inter rinviata il 6 gennaio (sarà recuperata il 27 aprile), i punti in classifica fin qui sono 33, l'esatta metà dei 66 meneghini.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BOLOGNA

Il match tra Milan e Bologna valido per il 31esimo turno della Serie A 2021/2022 è in programma lunedì 4 aprile alle ore 20:45. Il match di San Siro, Milano, chiuderà la giornata.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Milan-Bologna sarà visibile in diretta tv esclusiva su DAZN. Basta scarica l'app della piattaforma su una moderna smart tv, oppure collegando la propria tv a dispostivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. E' possibile anche utilizzare l'app su console di videogiochi come Playstation 4, 5 e Xbox One.

La partita tra Milan e Bologna sarà visibile in streaming, sempre, su DAZN. In questo caso servirà scaricare l'app su smartphone e tablet, o accedere al sito ufficiale con notebook o pc. Non è prevista la sfida in chiaro, come il resto delle partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Milan-Bologna sarà Ricky Buscaglia, mentre al suo fianco come seconda voce su DAZN ci sarà Simone Tiribocchi.

Milan-Bologna è disponibile anche in diretta su GOAL: dall'annuncio delle formazioni ufficiali alle curiosità della sfida, fino al racconto nel dettaglio della gara che chiuderà la 31esima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Pioli ha il dubbio in attacco Giroud-Ibra, mentre sulla trequarti Brahim Diaz morde il freno e potrebbe rilevare uno tra Bennacer o Tonali con Kessie arretrato in mediana, mentre Rebic insidia Leao. Kalulu o Romagnoli accanto a Tomori in difesa.

Mihajlovic deve rinunciare a De Silvestri e dovrebbe lasciare inizialmente in panchina Barrow per Soriano, Orsolini ed Arnautovic. Esterni Hickey e Dijks, con Svanberg e Schouten a centrocampo. Theate e Soumaoro in difesa insieme a Medel, tra i pali Skorupski.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic.