Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 San Siro

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Milan-Bologna: mercoledì 28 ottobre ore 18.30

Il Milan ospita il Bologna a San Siro nella nona giornata di Serie A. I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo un periodo di alti e bassi che ha caratterizzato l'avvio di stagione.

Ruben Amorim arriva a questa sfida con il vento in poppa. Il netto 2-0 esterno di Udine, firmato da Christian Pulisic dopo soli sei minuti e completato da Omari Hutchinson nella ripresa, ha cancellato la pesante sconfitta europea contro il Bournemouth e ha rilanciato il Milan in classifica.

La buona notizia per Amorim è che chi ha sostituito gli assenti contro l'Udinese ha risposto presente. Bartesaghi e Hutchinson hanno convinto pienamente, così come il sorprendente Diawara: segnali incoraggianti per un tecnico che deve gestire un'infermeria affollata.

Il Bologna di Raffaele Palladino, subentrato in panchina a Tedesco, ha cambiato marcia nelle ultime settimane. I rossoblù arrivano a Milano dopo il 2-0 sul Cagliari nel weekend, con sette punti raccolti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Bologna in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Ruben Amorim deve fare a meno di ben otto giocatori: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek sono tutti indisponibili. Il probabile undici titolare prevede Maignan in porta, De Winter, Pavlovic in difesa con Tomori e Estupinan terzini, Hutchinson e Bartesaghi sulle fasce, Musah e Jashari a centrocampo, con Pulisic e Cisse in attacco.

Raffaele Palladino deve rinunciare a Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem. Il Bologna dovrebbe scendere in campo con Skorupski tra i pali, Casale, Darmian e Theate in difesa, Zortea, Ferguson, Pobega e Miranda a centrocampo, con Bernardeschi e Mbangula a supporto di Odgaard.

Stato di forma

Il Milan arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-0 esterno contro l'Udinese in Serie A, con i rossoneri capaci di sbloccarla dopo soli sei minuti. In campionato il Milan ha vinto le ultime due uscite consecutive, battendo anche l'Atalanta 3-2 nella gara precedente. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Bournemouth in Europa League per 3-0.

Il Bologna presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 2-0 sul Cagliari in Serie A, che ha interrotto una serie di risultati negativi. In precedenza i rossoblù avevano perso 3-1 contro l'Inter e 1-0 contro il Napoli, con la vittoria esterna per 2-1 a Lecce come unico altro successo del periodo.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 3 febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 in trasferta a Bologna in Serie A. Nei cinque precedenti più recenti il Milan guida il bilancio con tre successi, mentre il Bologna ne conta due: l'unica vittoria rossoblù in gare ufficiali è arrivata in Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025 per 1-0.

Classifica





In Serie A il Milan occupa la quinta posizione, in piena corsa per un posto nelle zone europee nobili della classifica. Il Bologna si trova al tredicesimo posto e cerca continuità per allontanarsi dalla zona più scomoda della graduatoria: i tre punti in palio mercoledì sera hanno un significato diverso ma ugualmente importante per entrambe le squadre.





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