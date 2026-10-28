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Serie A
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Milan e Bologna: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 9
San Siro

Milan-Bologna è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma, accessibile tramite app su dispositivi mobili, smart TV e altri dispositivi compatibili.

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Milan-Bologna: mercoledì 28 ottobre ore 18.30

Il Milan ospita il Bologna a San Siro nella nona giornata di Serie A. I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato dopo un periodo di alti e bassi che ha caratterizzato l'avvio di stagione.

Ruben Amorim arriva a questa sfida con il vento in poppa. Il netto 2-0 esterno di Udine, firmato da Christian Pulisic dopo soli sei minuti e completato da Omari Hutchinson nella ripresa, ha cancellato la pesante sconfitta europea contro il Bournemouth e ha rilanciato il Milan in classifica.

La buona notizia per Amorim è che chi ha sostituito gli assenti contro l'Udinese ha risposto presente. Bartesaghi e Hutchinson hanno convinto pienamente, così come il sorprendente Diawara: segnali incoraggianti per un tecnico che deve gestire un'infermeria affollata.

Il Bologna di Raffaele Palladino, subentrato in panchina a Tedesco, ha cambiato marcia nelle ultime settimane. I rossoblù arrivano a Milano dopo il 2-0 sul Cagliari nel weekend, con sette punti raccolti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Bologna in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Milan - Bologna

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicF. TomoriF. TomoriP. EstupinanP. EstupinanO. HutchinsonO. HutchinsonY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicA. JashariA. JashariD. BartesaghiD. BartesaghiA. CisseA. CisseL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaL. FergusonL. FergusonJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardS. MbangulaS. Mbangula
Bologna crest
Bologna
BOL
4-2-3-1
Milan

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim deve fare a meno di ben otto giocatori: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek sono tutti indisponibili. Il probabile undici titolare prevede Maignan in porta, De Winter, Pavlovic in difesa con Tomori e Estupinan terzini, Hutchinson e Bartesaghi sulle fasce, Musah e Jashari a centrocampo, con Pulisic e Cisse in attacco.

Raffaele Palladino deve rinunciare a Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem. Il Bologna dovrebbe scendere in campo con Skorupski tra i pali, Casale, Darmian e Theate in difesa, Zortea, Ferguson, Pobega e Miranda a centrocampo, con Bernardeschi e Mbangula a supporto di Odgaard.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

SAS
D1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BOL

BOL - Forma

NAP
S1-0
TOR
D1-1
LEC
V1-2
INT
S1-3
CGL
V0-2
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-0 esterno contro l'Udinese in Serie A, con i rossoneri capaci di sbloccarla dopo soli sei minuti. In campionato il Milan ha vinto le ultime due uscite consecutive, battendo anche l'Atalanta 3-2 nella gara precedente. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Bournemouth in Europa League per 3-0.

Il Bologna presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 2-0 sul Cagliari in Serie A, che ha interrotto una serie di risultati negativi. In precedenza i rossoblù avevano perso 3-1 contro l'Inter e 1-0 contro il Napoli, con la vittoria esterna per 2-1 a Lecce come unico altro successo del periodo.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 3 febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 in trasferta a Bologna in Serie A. Nei cinque precedenti più recenti il Milan guida il bilancio con tre successi, mentre il Bologna ne conta due: l'unica vittoria rossoblù in gare ufficiali è arrivata in Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025 per 1-0.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A il Milan occupa la quinta posizione, in piena corsa per un posto nelle zone europee nobili della classifica. Il Bologna si trova al tredicesimo posto e cerca continuità per allontanarsi dalla zona più scomoda della graduatoria: i tre punti in palio mercoledì sera hanno un significato diverso ma ugualmente importante per entrambe le squadre.


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