Dove vedere Milan-Bodø/Glimt in tv e streaming

Nel terzo turno preliminare di Europa League, il Milan sfida il Bodø/Glimt: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa i norvegesi del Bodø/Glimt, guidati in panchina da Kjetil Knutsen, nel terzo turno preliminare di . I rossoneri hanno eliminato nel turno precedente gli irlandesi dello Shamrock Rovers (2-0 a Dublino), mentre la squadra scandinava ha avuto la meglio dei lituani dello Zalgiris (3-1) e in precedenza dei quasi omonimi del Kauno Zalgiris (6-1) nel primo turno.

È la prima volta nella storia che le due formazioni si affrontano nelle competizioni europee. Il Bodø/Glimt, tuttavia, ha già affrontato in 3 occasioni squadre italiane nelle Coppe europee nel secolo scorso, venendo sempre eliminato: il nella Coppa delle Coppe 1976/77, l' sempre in Coppa delle Coppe nel 1978/79, e infine la nella Coppa delle Coppe 1994/95.

Complessivamente i norvegesi hanno rimediato 5 sconfitte e una sola vittoria, rimediata il 15 settembre 1994 nella partita di andata in casa contro i blucerchiati (3-2). La squadra di Knutsen è in testa al campionato con 50 punti in 18 giornate giocate, e un vantaggio di 16 lunghezze sulla coppia Molde-Odd.

Il Milan, invece, ha affrontato due sole volte una squadra norvegese nelle Coppe europee: si tratta del Rosenborg, che nella 1996/97 eliminò i rossoneri nella fase a gironi della Champions League, imponendosi 2-1 a San Siro sugli uomini di Sacchi dopo aver perso 4-1 la partita di andata (con i rossoneri guidati da Tabarez).

L'esterno offensivo Philip Zinckernagel è il miglior marcatore del Bodø/Glimt nelle qualificazioni, con 3 reti all'attivo, mentre fra i rossoneri Ibrahimovic e Calhanoglu hanno realizzato i goal qualificazioni contro lo Shamrock Rovers.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BODØ/GLIMT

Milan-Bodø/Glimt si giocherà la sera di giovedì 24 settembre 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30. A dirigere l'incontro sarà il fischietto croato Fran Jović.

DOVE VEDERE MILAN-BODØ/GLIMT IN TV E STREAMING

La sfida Milan-Bodø/Glimt sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Oltre che in tv, la partita potrà essere vista in diretta streaming anche su pc e notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BODØ/GLIMT

La formazione che Pioli manderà in campo contro il Bodø/Glimt ricalcherà con ogni probabilità la squadra scesa sul terreno di gioco contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel turno precedente. L'unico dubbio è in mediana, dove Tonali insidia Bennacer per far coppia con Kessié. Per il resto il riferimento offensivo sarà Zlatan Ibrahimovic, con Saelemaekers confermato sulla trequarti al posto dello squalificato Rebic accanto a Castillejo e Calhanoglu. In difesa toccherà probabilmente ancora a Gabbia far coppia al centro con Kjaer, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini e Gianluigi Donnarumma il portiere. Ancora out per i problemi legati al contagio da Coronavirus il portoghese Rafael Leão in attacco e in difesa capitan Romagnoli, Musacchio e Conti, infortunati.

Kjetil Knutsen schiererà i norvegesi molto probabilmente con il 4-3-3. Il nigeriano Boniface sarà il centravanti nel tridente offensivo con Zinckernagel e Hauge. A centrocampo Berg sarà il playmaker, con Fet e capitan Saltnes mezzali ai suoi lati. La linea difensiva davanti al portiere Haikin sarà composta dai due terzini, Konradsen e Björkan, e dalla coppia di difensori centrali Lode-Höibraten.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge.