Dove vedere Marocco-Ecuador venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Mentre in tutto il mondo si disputano gare decisive per i playoff, che mettono in palio un posto ai prossimi Mondiali, c’è chi ha già staccato il pass per il torneo in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Tra queste c’è il Marocco, che ha chiuso il proprio girone di qualificazione in testa a punteggio pieno, e l’Ecuador, che a sorpresa ha conquistato il secondo posto alle spalle dell’Argentina, precedendo squadre del calibro di Brasile, Colombia, Paraguay e Uruguay.

Le due nazionali si affronteranno in un’amichevole all’Estadio Metropolitano di Madrid per testare il proprio stato di forma in vista della Coppa del Mondo del prossimo giugno.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita.

Come guardare Marocco-Ecuador in diretta? Canale TV e streaming

Per Marocco-Ecuador non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà dunque possibile vedere l'amichevole.

Come guardarla ovunque con una VPN

A che ora comincia Marocco-Ecuador

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Probabili formazioni Marocco-Ecuador

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MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Riad, Diop, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; B. Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli. Ct: Ouahbi

ECUADOR (4-4-1-1): Galindez; Hurtado, Ordonez, Pacho, Hincapie; Preciado, Caicedo, Vite, Angulo; Plata; Valencia. Ct: Beccacece

Forma di Marocco e Ecuador

Precedenti Marocco e Ecuador