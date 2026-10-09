Dove vedere Manchester United-Tottenham Hotspur in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Premier League - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:30 Old Trafford

La partita tra Manchester United e Tottenham Hotspur è trasmessa in diretta su Sky e NOW. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match in tempo reale.

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Manchester United-Tottenham Hotspur: sabato 10 ottobre ore 18:30

Manchester United ospita il Tottenham Hotspur a Old Trafford sabato 10 ottobre 2026, in una sfida valida per la Premier League 2026/27.

I Red Devils di Michael Carrick arrivano a questo appuntamento in un momento di forma altalenante. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto due pareggi e due sconfitte in campionato, con la sola vittoria arrivata in Champions League contro il Sabah FK per 4-0. La recente sconfitta nel derby contro il Manchester City pesa sicuramente ancora sull'umore dello spogliatoio.

Il Tottenham di Roberto De Zerbi non attraversa un periodo migliore. Gli Spurs hanno perso tre delle ultime cinque gare, incluse le due più recenti sconfitte contro il Liverpool e l'Aston Villa, e hanno trovato il pareggio per 0-0 sia contro l'Everton che contro il Nottingham Forest. La mancanza di continuità offensiva rimane un problema evidente.

In classifica, le due squadre si trovano quindi in posizioni scomode: nessuna delle due può permettersi ulteriori passi falsi se vuole risalire la graduatoria di Premier League.

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Formazioni

Michael Carrick dovrà rinunciare a diversi elementi per questa sfida. Gli infortunati in casa Manchester United sono Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow e Benjamin Sesko. Non risultano squalificati. Il probabile undici titolare prevede Senne Lammens in porta, con una difesa composta da Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Harry Maguire e Luke Shaw. A centrocampo spazio a Shea Lacey, Youri Tielemans e Andrey Santos, con Bruno Fernandes sulla trequarti. In attacco Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.

Roberto De Zerbi deve fare i conti con le assenze di Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk e Pedro Porro. Nessuna squalifica tra le fila degli Spurs. Il probabile undici titolare vede Antonin Kinsky tra i pali, con Archie Gray, Micky van de Ven, Andrew Robertson e Jan Paul van Hecke in difesa. Rodrigo Bentancur, Conor Gallagher e Sandro Tonali in mezzo al campo, con Mohammed Kudus, Savinho e Omar Marmoush a completare il reparto offensivo.

Stato di forma

Il Manchester United ha ottenuto due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sola vittoria. L'ultimo risultato è stato il pareggio 1-1 contro il Fulham in Premier League, preceduto dalle sconfitte 2-3 contro il Brighton e 0-1 contro il Manchester City. La nota più positiva è la vittoria 4-0 in Champions League contro il Sabah FK.

Il Tottenham ha registrato due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è stata la sconfitta 2-3 contro l'Aston Villa in Premier League, con i pareggi 0-0 contro Everton e Nottingham Forest a fare da cornice a un periodo avaro di soddisfazioni. Gli Spurs hanno perso anche 0-2 contro il Newcastle United e 1-3 contro il Liverpool in Carabao Cup.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2026, quando il Manchester United si impose 2-0 sul Tottenham Hotspur in Premier League a Old Trafford. Negli ultimi cinque incontri registrati, il Tottenham ha ottenuto tre risultati utili contro uno del Manchester United, con una vittoria in Europa League per 1-0 nel maggio 2025 e un successo in EFL Cup per 4-3 nel dicembre 2024 tra i risultati più recenti in favore degli Spurs.

Classifica





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