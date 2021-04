Dove vedere Manchester United-Roma in tv e streaming

Manchester United e Roma di fronte nell'andata delle semifinali di Europa League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Penultimo atto dell'Europa League 2020/2021: è il tempo delle semifinali e, una di queste, vede impegnata l'unica italiana ancora rimasta in corsa nelle competizioni europee, la Roma di Paulo Fonseca.

Per i giallorossi un ostacolo niente male, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, probabilmente la favorita numero uno per alzare la coppa al cielo di Danzica il prossimo 26 maggio.

I 'Red Devils' sono reduci dall'agevole passaggio del turno ottenuto contro il Granada ai quarti: successo sia all'andata che al ritorno con lo stesso risultato (2-0) e pass conquistato senza troppe difficoltà.

Molto più complicato il doppio confronto che la Roma ha dovuto superare al cospetto dell'Ajax, battuto a fatica ad Amsterdam e bloccato sul pari all'Olimpico con un goal di Dzeko in risposta al vantaggio olandese firmato Brobbey.

I capitolini devono esorcizzare lo spettro del 7-1 subìto proprio ad 'Old Trafford' nel ritorno dei quarti di finale della Champions 2006/2007, una delle pagine più amare della storia del club.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-ROMA

Manchester United-Roma si giocherà giovedì 29 aprile 2021 allo stadio 'Old Trafford' di Manchester, storico impianto che ospita le gare casalinghe dei 'Red Devils'. Calcio d'inizio fissato alle ore 21, in contemporanea con l'altra semifinale Villarreal-Arsenal.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-ROMA IN TV E STREAMING

La sfida tra Manchester United e Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Streaming disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile attraverso l'applicazione scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è NOW, la piattaforma che permette di assistere alla programmazione di Sky: basta abbonarsi ad uno dei pacchetti dedicati per avviare la visione dell'evento.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ROMA

Cavani ci sarà: l'uruguagio dovrebbe essere il punto di riferimento con le frecce Rashford e Greenwood sulle corsie e Bruno Fernandes in mezzo. Matic e Pogba duo mediano, mentre in difesa davanti ad Henderson spazio per Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.

Senza Mancini squalificato, Fonseca ritrova Smalling: comporrà il trio con Cristante e Ibanez. Karsdorp e il rientrante Spinazzola sulle corsie, mentre Veretout e Villar compongono la mediana. Mkhitaryan e Pellegrini in avanti insieme a Dzeko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cristante, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.