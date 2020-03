Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv e streaming

Il Derby Manchester United-Manchester City è il match clou della 29ª giornata di Premier League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

Il di Ole Gunnar Solskjaer sfida il di Pep Guardiola nel Derby di Manchester, match clou della 29ª giornata di Premier League. I Red Devils sono al momento al 5° posto in classifica a pari merito con il Wolverhampton a quota 42 punti, con un cammino di 11 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre i Citizens si trovano in 2ª posizione con 57 punti frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 6 k.o., e hanno da recuperare la sfida contro l' .

Nei 92 precedenti nel massimo campionato inglese fra First Division e Premier League, il Manchester United è in vantaggio in virtù di 34 vittorie, 25 successi del City e 23 pareggi. Anche limitando l'analisi alla sola Premier il dato non cambio: a condurre sul piano statistico sono infatti sempre i Diavoli Rossi con 22 vittorie, 15 successi dei rivali e 8 gare terminate in parità.

In epoca recente il rapporto di forza è comunque cambiato: il Manchester City ha infatti vinto 4 degli ultimi 7 Derby giocati in Premier League (2 successi dello United e un pareggio).

Il Manchester United è reduce da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato, e in settimana ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di superando 3-0 il , mentre i Citizens hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare di Premier e in settimana hanno conquistato la Coppa di Lega battendo 2-1 in finale l' .

Marcus Rashford, attualmente ai box per infortunio, è il miglior realizzatore dei Red Devils in campionato con 14 centri stagionali, Sergio Aguero è invece il bomber dei Citizens a quota 16 goal. Nel caso in cui il 'Kun' dovesse andare a segno nel Derby, diventerebbe il miglior bomber assoluto in Premier League nella stracittadina staccando Wayne Rooney e portandosi a 11 goal. Nella graduatoria complessiva dei Derby, che tiene conto di tutte le competizioni, invece, l'ex United conduce con 11 marcature contro le 9 dell'argentino.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

Manchester United-Manchester City si giocherà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nella cornice di Old Trafford. Il fischio d'inizio del Derby di Manchester è fissato per le ore 17.30.

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Il Derby Manchester United-Manchester City sarà trasmesso in esclusivo in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellte, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno vedere la partita anche in diretta grazie a Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY

Solskjaer non potrà disporre anche per il Derby di Pogba e Rashford, infortunati. Rispetto al match infrasettimanale di FA Cup contro il Derby County potrebbero rivedersi nell'undici titolare, smaltiti i rispettivi acciacchi, Wan-Bissaka come terzino destro, Maguire al centro della difesa in coppia con Lindelof e Daniel James sulla linea dei trequartisti con Bruno Fernandes e probabilmente Martial, visto che ad agire da centravanti sarà con ogni probabilità l'ex Ighalo, autore di buone prestazioni nell'ultimo periodo. In mediana agirà la coppia Matic-Fred.

Guardiola dovrebbe affidarsi in attacco al tridente composto da Mahrez, Aguero e Sterling, con Gabriel Jesus che potrebbe partire dalla panchina nonostante l'ottimo periodo di forma. In mediana il dubbio è legato alle condizioni di De Bruyne, che ha saltato la sfida infrasettimanale di FA Cup contro lo per problemi alla schiena. Se il belga dovesse farcela, partirà dal 1' come mezzala destra, con Rodri in cabina di regia e Gundogan favorito su Bernardo Silva come mezzala sinistra. Diversamente spazio al suo posto a David Silva. In difesa, davanti al portiere Ederson, Otamendi e Fernandinho dovrebbero comporre la coppia centrale, con Walker e Mendy esterni bassi. Ancora indisponibili per infortunio Laporte e Sané.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; D. James, Bruno Fernandes, Martial; Ighalo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.