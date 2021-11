Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv e streaming

Si accendono le luci dei riflettori del 'Teatro dei sogni': c'è il derby tra Manchester United e Manchester City, una sfida molto sentita dai tifosi di 'Red Devils' e 'Citizens'.

Il programma dell'undicesima giornata di Premier League si apre con la stracittadina di Manchester tra lo United di Ole Gunnar Solskajer e il City di Pep Guardiola.

Le due squadre sono già costrette a rincorrere il Chelsea di Tuchel, in testa alla classifica di Premier League dopo 10 turni con 5 punti di vantaggio sul City e addirittura 8 sullo United.

Il Manchester United ha interrotto nell'ultimo turno la striscia negativa in campionato di quattro partite senza vittoria grazie al successo netto per 3-0 sul campo del Tottenham. Il successo di Londra porta le firme di Cristiano Ronaldo, Cavani e Rashford.

Dall'altra parte, il Manchester City vuole riscattare l'inattesa sconfitta casalinga all'Etihad contro il Crystal Palace. Per i 'Citizens', che nel derby dovranno rinunciare allo squalificato Laporte, si tratta del secondo ko stagionale in Premier League, dopo quello proprio in casa del Tottenham.

Dall'altra parte non ci sarà Paul Pogba, assente per squalifica: il francese deve scontare il secondo turno di stop e tornerà nella gara contro il Watford.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Il derby di Manchester tra lo United e il City è in programma sabato 6 novembre 2021 a Old Trafford. Fischio d'inizio fissato alle ore 13:30 italiane.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

Manchester United-Manchester City verrà trasmessa dall’emittente satellitare. I canali di riferimento per la visione in diretta della sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 372 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno godersi il derby di Manchester anche in streaming. Manchester United-Manchester City sarà visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notèebook, attraverso l'app Sky Go.

In alternativa, sarà possibile seguire il match attraverso la piattaforma streaming NOW, che consente di godersi le grandi sfide trasmesse da Sky Sport attraverso l'acquisto di vari pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): de Gea; Lindelof, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus, Grealish.