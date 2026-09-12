Dove vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Premier League - Game Week 4 13 set 2026 - 11:30 Old Trafford

Il derby di Manchester è trasmesso in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire la partita in live streaming o in TV attraverso i canali indicati qui sotto.

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Manchester United-Manchester City: domenica 13 settembre ore 17.30

Il derby di Manchester torna a Old Trafford con il Manchester United di Michael Carrick pronto ad affrontare il Manchester City capolista di Enzo Maresca. La posta in palio è altissima: i Citizens arrivano con un ruolino di marcia immacolato in Premier League, mentre i Red Devils cercano riscatto dopo un avvio di stagione altalenante.

Carrick deve fare i conti con un'infermeria affollata e con la necessità di dare continuità dopo la vittoria in Champions League a metà settimana. Luke Shaw ha saltato l'impegno europeo e la sua presenza domenica è ancora in dubbio, con il tecnico che ha confermato un test dell'ultimo minuto per valutarne le condizioni.

Dall'altra parte, Maresca ha ricevuto buone notizie sul fronte degli indisponibili in vista del derby, anche se il tecnico italiano ha sorpreso tutti ridimensionando la portata emotiva del confronto, dichiarando di aver vissuto atmosfere più intense altrove in Europa.

Il City ha vinto tre delle ultime cinque sfide dirette in Premier League, ma lo United ha trionfato nell'ultimo precedente a Old Trafford con un netto 2-0 a gennaio. I padroni di casa sanno che una vittoria potrebbe rimescolare le carte in classifica e ridare fiducia a un ambiente che nelle ultime settimane ha vissuto momenti di tensione, tra polemiche e discussioni sul futuro della panchina.

Jamie Carragher ha definito Carrick una soluzione temporanea, incapace di portare trofei a Manchester. Parole che potrebbero suonare come una motivazione in più per l'ex centrocampista, che domenica pomeriggio ha la possibilità di rispondere sul campo.

Per seguire il derby in TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni su dove guardare la partita.

Formazioni

Michael Carrick non potrà contare su Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Tom Heaton e Manuel Ugarte, tutti fermi ai box. Luke Shaw ha saltato la gara di Champions League di metà settimana e la sua presenza nel derby è subordinata a un test fisico nelle ore precedenti al calcio d'inizio. La probabile formazione di Carrick prevede Lammens in porta, con una difesa composta da Martinez, Dalot, Maguire e Shaw, Tielemans e Mainoo in mediana, Fernandes sulla trequarti e il tridente offensivo formato da Mbeumo, Rashford e Cunha.

Enzo Maresca deve rinunciare a Jeremy Doku e Nico O'Reilly, entrambi indisponibili. Il tecnico italiano dovrebbe schierare Donnarumma tra i pali, con Gvardiol, Nunes, Guehi e Dias in difesa, Enzo Fernandez ed Elliot Anderson a centrocampo e il trio Foden, Semenyo e Haaland a guidare l'attacco.

Stato di forma

Il Manchester United arriva al derby con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro partite stagionali. I Red Devils hanno aperto la settimana con una netta vittoria per 4-0 contro il Sabah in Champions League, ma in Premier League il cammino è stato più irregolare: il pareggio per 2-2 contro l'Everton era stato preceduto dal successo per 5-2 sull'Ipswich Town ma anche dalla sconfitta 2-0 a sorpresa contro l'Hull City nella prima giornata. Nelle gare considerate lo United ha segnato 11 gol e ne ha subiti sei, un dato che fotografa una squadra capace di produrre molto in attacco ma ancora vulnerabile difensivamente.

Il Manchester City si presenta a Old Trafford con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite. I Citizens hanno battuto il Porto 2-0 in Champions League e nelle tre gare di Premier League precedenti hanno vinto contro Coventry City (1-0), Crystal Palace (4-1) e Bournemouth (2-1). L'unica sconfitta nel periodo risale alla Community Shield contro l'Arsenal (3-0). Nelle cinque partite City ha segnato 9 gol e ne ha incassati 5, con due clean sheet all'attivo nelle ultime due sfide disputate.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due squadre risale al 17 gennaio 2026, quando il Manchester United si impose 2-0 a Old Trafford in Premier League. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio sorride leggermente al City con due vittorie contro una dei Red Devils, più un pareggio e una vittoria United. I Citizens hanno inflitto un pesante 3-0 nella sfida di settembre 2025 a Manchester, mentre lo United aveva risposto con il 2-0 di dicembre 2024 all'Etihad.

Classifica













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