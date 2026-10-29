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Women's Champions League
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Joie Stadium
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Dove vedere Manchester City Women-Paris Saint Germain in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Manchester City Women vs Paris Saint Germain
Manchester City Women
Paris Saint Germain
Women's Champions League

Dove vedere la partita di Women's Champions League tra Manchester City Women e Paris Saint Germain: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Women's Champions League - Game Week 3
Joie Stadium

La partita tra Manchester City Women e PSG è trasmessa in live streaming su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura della Women's Champions League sulla piattaforma.

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Come vedere Manchester City Women-Paris Saint Germain con una VPN

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Manchester City Women-Paris Saint Germain: data e orario

Il Manchester City Women ospita il Paris Saint-Germain al Joie Stadium di Manchester in una sfida valida per la fase a gironi della Women's Champions League. Andree Jeglertz guida le Citizens in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Il City arriva a questo appuntamento in un momento di forma discreta in campionato, anche se il cammino in Europa non è stato privo di difficoltà. Le Citizens hanno trovato continuità in WSL, ma in Champions League devono ancora trovare la giusta marcia per affermarsi tra le grandi d'Europa.

Il PSG di Paulo Cesar è una delle formazioni più solide del continente e lo dimostra la sua posizione nella classifica del girone. Le parigine hanno già dimostrato di saper gestire le partite europee con personalità, e il viaggio a Manchester rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni della squadra francese.

La sfida tra le due squadre si preannuncia equilibrata. Il City ha il vantaggio del fattore campo e del sostegno del proprio pubblico, mentre il PSG porta in dote una qualità tecnica che lo rende pericoloso in qualsiasi contesto.

Per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida di Women's Champions League, di seguito trovi tutte le informazioni su come seguirla in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Manchester City Women - Paris Saint Germain

Allenatore

  • A. Jeglertz

Per quanto riguarda il Manchester City Women, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla probabile formazione, né su infortuni o squalifiche nel gruppo di Andree Jeglertz. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Sul fronte del PSG, anche per la squadra allenata da Paulo Cesar non sono stati comunicati dati su formazione, giocatrici indisponibili o squalificate. Ulteriori dettagli sulle condizioni della rosa saranno resi noti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

CHA
V0-1
RMA
D1-1
ARS
V4-2
BHA
V3-2
MAN
D1-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PSG

PSG - Forma

RMA
D1-1
OUD
V5-0
FLE
V1-3
OLL
S0-4
MON
V1-0
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Manchester City Women ha collezionato nelle ultime cinque partite due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Le Citizens hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sette in questo periodo. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Manchester United in WSL, mentre in precedenza avevano battuto l'Arsenal per 4-2, una delle prestazioni offensive più convincenti del periodo.

Il PSG presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le parigine hanno segnato undici gol e ne hanno incassati sei. L'ultima gara ha visto le francesi battere il Montpellier per 1-0, ma spicca la pesante sconfitta per 4-0 contro l'OL Lyonnes in Premiere Ligue. In Champions League, il PSG ha vinto 5-0 contro l'Oud-Heverlee Leuven, segnale di una capacità realizzativa importante nelle competizioni europee.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Manchester City Women e Paris Saint-Germain. Ulteriori informazioni sui precedenti tra le due squadre saranno integrate non appena disponibili.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
D
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
D
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
D
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
312074+35
D
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
D
7
InterInterINT
311127-54
S
D
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
S
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
S
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
S
S
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
S
S
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
S
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
S
16
RomaRomaROM
301208-81
S
S
D
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
S
S
D
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
S
S
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale

Nella fase a gironi della Women's Champions League, il PSG occupa la terza posizione, confermandosi tra le squadre di vertice del girone. Il Manchester City Women si trova all'undicesimo posto, una posizione che rende questa partita particolarmente importante per le Citizens in ottica qualificazione.

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