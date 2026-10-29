Women's Champions League - Game Week 3 29 ott 2026 - 16:00 Joie Stadium

La partita tra Manchester City Women e PSG è trasmessa in live streaming su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura della Women's Champions League sulla piattaforma.

Come vedere Manchester City Women-Paris Saint Germain con una VPN

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Manchester City Women-Paris Saint Germain: data e orario

Il Manchester City Women ospita il Paris Saint-Germain al Joie Stadium di Manchester in una sfida valida per la fase a gironi della Women's Champions League. Andree Jeglertz guida le Citizens in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre.

Il City arriva a questo appuntamento in un momento di forma discreta in campionato, anche se il cammino in Europa non è stato privo di difficoltà. Le Citizens hanno trovato continuità in WSL, ma in Champions League devono ancora trovare la giusta marcia per affermarsi tra le grandi d'Europa.

Il PSG di Paulo Cesar è una delle formazioni più solide del continente e lo dimostra la sua posizione nella classifica del girone. Le parigine hanno già dimostrato di saper gestire le partite europee con personalità, e il viaggio a Manchester rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni della squadra francese.

La sfida tra le due squadre si preannuncia equilibrata. Il City ha il vantaggio del fattore campo e del sostegno del proprio pubblico, mentre il PSG porta in dote una qualità tecnica che lo rende pericoloso in qualsiasi contesto.

Per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida di Women's Champions League, di seguito trovi tutte le informazioni su come seguirla in TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Manchester City Women, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla probabile formazione, né su infortuni o squalifiche nel gruppo di Andree Jeglertz. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Sul fronte del PSG, anche per la squadra allenata da Paulo Cesar non sono stati comunicati dati su formazione, giocatrici indisponibili o squalificate. Ulteriori dettagli sulle condizioni della rosa saranno resi noti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Manchester City Women ha collezionato nelle ultime cinque partite due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Le Citizens hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti sette in questo periodo. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Manchester United in WSL, mentre in precedenza avevano battuto l'Arsenal per 4-2, una delle prestazioni offensive più convincenti del periodo.

Il PSG presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le parigine hanno segnato undici gol e ne hanno incassati sei. L'ultima gara ha visto le francesi battere il Montpellier per 1-0, ma spicca la pesante sconfitta per 4-0 contro l'OL Lyonnes in Premiere Ligue. In Champions League, il PSG ha vinto 5-0 contro l'Oud-Heverlee Leuven, segnale di una capacità realizzativa importante nelle competizioni europee.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Manchester City Women e Paris Saint-Germain. Ulteriori informazioni sui precedenti tra le due squadre saranno integrate non appena disponibili.

Classifica

Nella fase a gironi della Women's Champions League, il PSG occupa la terza posizione, confermandosi tra le squadre di vertice del girone. Il Manchester City Women si trova all'undicesimo posto, una posizione che rende questa partita particolarmente importante per le Citizens in ottica qualificazione.

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