FA Cup
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoSalford City
Claudio D'Amato

Dove vedere Manchester City-Salford di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Salford (League Two) si regala un'esperienza da favola, sfidando il Manchester City ai sedicesimi di finale della FA Cup: tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Incroci che solo la FA Cup sa regalare.

Uno di questi è Manchester City-Salford, con l'abissale divario esistente tra i due club azzerato dai sedicesimi di finale dell'affascinante torneo inglese da sempre in grado di far stropicciare gli occhi agli appassionati con incroci tra Davide e Golia.

La squadra di Pep Guardiola si gioca la qualificazione agli ottavi contro una formazione di League Two, ossia la quarta serie nazionale: in caso di parità al 90' niente più replay, bensì supplementari ed eventualmente rigori.

Di seguito tutte le info su City-Salford di FA Cup, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita. 

Come guardare Manchester City-Salford in diretta? Canale TV e diretta streaming

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Salford City crest
Salford City
SAL

Manchester City-Salford sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.

Manchester City-Salford: ora di inizio

crest
FA Cup - FA Cup
Etihad Stadium

Manchester City-Salford di FA Cup si gioca sabato 14 febbraio 2026, alle ore 16:00 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Salford City

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Robinson

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Manchester City-Salford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.

SALFORD (3-5-2): Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Longelo, Woodburn, Butcher, Grant, N'Mai; Graydon, Udoh. All. Robinson.

Forma

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

MCI

Ultima partita

SAL

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

0