Dove vedere Manchester City-Salford di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Incroci che solo la FA Cup sa regalare.
Uno di questi è Manchester City-Salford, con l'abissale divario esistente tra i due club azzerato dai sedicesimi di finale dell'affascinante torneo inglese da sempre in grado di far stropicciare gli occhi agli appassionati con incroci tra Davide e Golia.
La squadra di Pep Guardiola si gioca la qualificazione agli ottavi contro una formazione di League Two, ossia la quarta serie nazionale: in caso di parità al 90' niente più replay, bensì supplementari ed eventualmente rigori.
Di seguito tutte le info su City-Salford di FA Cup, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.
Come guardare Manchester City-Salford in diretta? Canale TV e diretta streaming
Manchester City-Salford sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Manchester City-Salford: ora di inizio
Manchester City-Salford di FA Cup si gioca sabato 14 febbraio 2026, alle ore 16:00 italiane, all'Etihad Stadium di Manchester.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Manchester City-Salford
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. All. Guardiola.
SALFORD (3-5-2): Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Longelo, Woodburn, Butcher, Grant, N'Mai; Graydon, Udoh. All. Robinson.