Dove vedere Manchester City-Real Madrid martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Vincere con forza. E con diversi goal di scarto. Dopo aver perso 3-0 l'andata, il Manchester City non ha alternative nel ritorno degli ottavi di Champions League: all'Etihad si decide la qualificata ai quarti, con il Real Madrid di Arbeloa forte del risultato maturato all'andata.
Quando si arriva alla fase ad eliminazione diretta della Champions, però, tutto può succedere, come dimostra la storia del torneo: lo sa Guardiola, lo sa il Real Madrid, lo sanno i tifosi che aspettano comunque con trepidazione la partita di martedì.
Chi vincerà la sfida in terra britannica affronterà nei quarti una tra Bayern Monaco e Atalanta, con i bavaresi che hanno già un piede e mezzo nel turno successivo dopo aver espugnato Bergamo con il roboante risultato di 6-1.
Come guardare City-Real in diretta? Canale TV e streaming
Manchester City-Real Madrid si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky o NOW.
Gli abbonati a uno dei due servizi possono guardare il ritorno degli ottavi di Champions League su due canali, ovvero il numero 202 o il 252, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.
La gara tra City e Real è disponibile anche su Sky Go, in streaming, per gli abbonati Sky.