Dove vedere Manchester City-Real Madrid martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Vincere con forza. E con diversi goal di scarto. Dopo aver perso 3-0 l'andata, il Manchester City non ha alternative nel ritorno degli ottavi di Champions League: all'Etihad si decide la qualificata ai quarti, con il Real Madrid di Arbeloa forte del risultato maturato all'andata.

Quando si arriva alla fase ad eliminazione diretta della Champions, però, tutto può succedere, come dimostra la storia del torneo: lo sa Guardiola, lo sa il Real Madrid, lo sanno i tifosi che aspettano comunque con trepidazione la partita di martedì.

Chi vincerà la sfida in terra britannica affronterà nei quarti una tra Bayern Monaco e Atalanta, con i bavaresi che hanno già un piede e mezzo nel turno successivo dopo aver espugnato Bergamo con il roboante risultato di 6-1.

Come guardare City-Real in diretta? Canale TV e streaming

Manchester City-Real Madrid si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky o NOW.

Gli abbonati a uno dei due servizi possono guardare il ritorno degli ottavi di Champions League su due canali, ovvero il numero 202 o il 252, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.

La gara tra City e Real è disponibile anche su Sky Go, in streaming, per gli abbonati Sky.

Come guardarla all'estero con una VPN

City-Real: a che ora inizia

Champions League - Fase finali Parc des Princes

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City-Real Madrid

Forma di City e Real

I precedenti tra Manchester City e Real Madrid

Classifica di City e Real

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite di Champions come City-Real con il tuo servizio di streaming, in questo caso Sky o NOW. Una VPN, come , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.