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Champions League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Manchester City-Paris Saint-Germain in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Etihad Stadium

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW, TV8 e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Manchester City-Paris Saint-Germain: mercoledì 14 settembre ore 21

L'Etihad Stadium di Manchester ospita una delle sfide più attese della fase campionato di questa Champions League: Manchester City contro Paris Saint-Germain, Enzo Maresca contro Luis Enrique in una notte europea che promette spettacolo.

I Citizens arrivano all'appuntamento in forma straordinaria. Otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, compreso il netto 3-0 rifilato al Liverpool ad Anfield nell'ultima in Premier League che ha consolidato la fiducia nel gruppo. Rayan Cherki si è imposto come la stella più brillante del momento, con le sue giocate capaci di scardinare qualsiasi difesa avversaria.

In casa City, però, non si parla solo di calcio giocato. Il verdetto di colpevolezza per le violazioni finanziarie ha scatenato un dibattito acceso in Inghilterra, con voci illustri che chiedono sanzioni pesanti. Il centrocampista Elliot Anderson ha dichiarato che le pressioni esterne hanno reso il gruppo ancora più unito e motivato.

Il PSG arriva a Manchester dopo il roboante 6-1 contro lo Slovan all'esordio in Champions League e in Ligue 1 il cammino è altrettanto positivo. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, la sconfitta contro il Monaco rimane l'unica nota stonata.

Sul fronte parigino tiene banco la situazione di Ousmane Dembele, il vincitore del Pallone d'Oro che Luis Enrique continua a gestire con grande cautela sul piano del minutaggio. La scelta di risparmiarlo spesso ha alimentato un dibattito acceso in Francia, con i media che si interrogano sull'impatto che questa gestione potrà avere nelle partite decisive.

Il palcoscenico è pronto. Di seguito ulteriori informazioni per questo big match.

Formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Paris Saint-Germain

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesF. RuizF. RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca dovrebbe schierare Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Marc Guehi e Ruben Dias. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez e Ayyoub Bouaddi con Rayan Cherki, Phil Foden e Antoine Semenyo a supporto di Erling Haaland in attacco. Non si registrano indisponibili o squalificati tra le fila dei Citizens.

Luis Enrique risponde con Matvey Safonov tra i pali e una linea difensiva formata da Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo e Willian Pacho. Il centrocampo sarà guidato da Vitinha, Dro Fernandez e Fabian Ruiz, mentre Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche agiranno davanti. Anche il PSG non registra assenti per infortuni o squalifiche, con aggiornamenti attesi a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
PSG

PSG - Forma

ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Manchester City arriva alla sfida con otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, per un rendimento che difficilmente lascia margini di critica. L'ultima uscita ha visto i Citizens imporsi 3-0 sul Liverpool in Premier League mentre in precedenza, la squadra di Maresca aveva travolto il Sunderland 5-3 e il Norwich City 5-0 in Carabao Cup, oltre a battere il Manchester United 0-1 e prima ancora il Porto in Champions League.

Il PSG presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I parigini hanno liquidato il Le Mans 3-1 nell'ultima giornata di Ligue 1 e in Champions League hanno demolito lo Slovan Bratislava 6-1. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Monaco in campionato, con una sconfitta per 2-1.

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il PSG si impose 4-2 in casa nella fase a gironi di Champions League. Guardando ai cinque incroci disponibili, il bilancio è in sostanziale equilibrio: il City ha vinto tre volte, il PSG due, con i Citizens che hanno prevalso in entrambi i confronti del 2021 disputati all'Etihad.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
23
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


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