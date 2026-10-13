Dove vedere Manchester City-Paris Saint-Germain in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Etihad Stadium

La partita sarà trasmessa in diretta su NOW, TV8 e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Manchester City-Paris Saint-Germain: mercoledì 14 settembre ore 21

L'Etihad Stadium di Manchester ospita una delle sfide più attese della fase campionato di questa Champions League: Manchester City contro Paris Saint-Germain, Enzo Maresca contro Luis Enrique in una notte europea che promette spettacolo.

I Citizens arrivano all'appuntamento in forma straordinaria. Otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, compreso il netto 3-0 rifilato al Liverpool ad Anfield nell'ultima in Premier League che ha consolidato la fiducia nel gruppo. Rayan Cherki si è imposto come la stella più brillante del momento, con le sue giocate capaci di scardinare qualsiasi difesa avversaria.

In casa City, però, non si parla solo di calcio giocato. Il verdetto di colpevolezza per le violazioni finanziarie ha scatenato un dibattito acceso in Inghilterra, con voci illustri che chiedono sanzioni pesanti. Il centrocampista Elliot Anderson ha dichiarato che le pressioni esterne hanno reso il gruppo ancora più unito e motivato.

Il PSG arriva a Manchester dopo il roboante 6-1 contro lo Slovan all'esordio in Champions League e in Ligue 1 il cammino è altrettanto positivo. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, la sconfitta contro il Monaco rimane l'unica nota stonata.

Sul fronte parigino tiene banco la situazione di Ousmane Dembele, il vincitore del Pallone d'Oro che Luis Enrique continua a gestire con grande cautela sul piano del minutaggio. La scelta di risparmiarlo spesso ha alimentato un dibattito acceso in Francia, con i media che si interrogano sull'impatto che questa gestione potrà avere nelle partite decisive.

Il palcoscenico è pronto. Di seguito ulteriori informazioni per questo big match.

Formazioni

Enzo Maresca dovrebbe schierare Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Marc Guehi e Ruben Dias. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez e Ayyoub Bouaddi con Rayan Cherki, Phil Foden e Antoine Semenyo a supporto di Erling Haaland in attacco. Non si registrano indisponibili o squalificati tra le fila dei Citizens.

Luis Enrique risponde con Matvey Safonov tra i pali e una linea difensiva formata da Ilya Zabarnyi, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo e Willian Pacho. Il centrocampo sarà guidato da Vitinha, Dro Fernandez e Fabian Ruiz, mentre Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Maghnes Akliouche agiranno davanti. Anche il PSG non registra assenti per infortuni o squalifiche, con aggiornamenti attesi a ridosso del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Manchester City arriva alla sfida con otto vittorie consecutive in tutte le competizioni, per un rendimento che difficilmente lascia margini di critica. L'ultima uscita ha visto i Citizens imporsi 3-0 sul Liverpool in Premier League mentre in precedenza, la squadra di Maresca aveva travolto il Sunderland 5-3 e il Norwich City 5-0 in Carabao Cup, oltre a battere il Manchester United 0-1 e prima ancora il Porto in Champions League.

Il PSG presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I parigini hanno liquidato il Le Mans 3-1 nell'ultima giornata di Ligue 1 e in Champions League hanno demolito lo Slovan Bratislava 6-1. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Monaco in campionato, con una sconfitta per 2-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il PSG si impose 4-2 in casa nella fase a gironi di Champions League. Guardando ai cinque incroci disponibili, il bilancio è in sostanziale equilibrio: il City ha vinto tre volte, il PSG due, con i Citizens che hanno prevalso in entrambi i confronti del 2021 disputati all'Etihad.

Classifica





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