Dove vedere Manchester City-Manchester United in tv e streaming

Manchester City e Manchester United si sfidano nella semifinale di ritorno della Carabao Cup: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Pep Guardiola sfida il di Ole Gunnar Solskjaer nel ritorno delle semifinali di , la Coppa di Lega inglese. Per conquistare la finale i Red Devils sono chiamati all'impresa sul campo dei rivali, visto che nella gara di andata i Citizens hanno espugnato Old Trafford, imponendosi per 3-1 con i goal di Bernardo Silva e Mahrez e un autogoal di Andreas Pereira. Di Rashford l'unica rete della formazione ospitante.

Il Manchester City si è qualificato alle semifinali eliminando nei turni precedenti , e Oxford United, mentre il Manchester United aveva avuto la meglio sul Rochdale ai rigori, sul e sul Colchester United.

Sono 4 i precedenti in League Cup fra le due formazioni, con un bilancio perfettamente in equilibrio con 2 successi per parte. L'ultimo incrocio nel torneo è stato nel Quarto Turno del 2016. In quell'occasione il Manchester United a vincere 1-0 grazie ad un goal di Juan Mata.

I Citizens hanno conquistato 6 volte il trofeo nella loro storia, le ultime due nelle scorse due stagioni, mentre i Red Devils hanno iscritto il loro nome nell'albo d'oro 5 volte, l'ultima nel 2017. Raheem Sterlin, con 3 goal, è il miglior marcatore del City in questo torneo, mentre Rashford, autore di 4 reti, è il bomber dei Red Devils.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Il Derby di Manchester, Manchester City-Manchester United , si disputerà mercoledì 29 gennaio 2020 nella cornice del City of Manchester Stadium, anche chiamato Etihad Stadium. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 20.45.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED IN TV E STREAMING

La semifinale di ritorno della Carabao Cup, Manchester City-Manchester United , sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN , che detiene i diritti della competizione. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso bisognerà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione, avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e l'evento integrale.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED

Guardiola dovrebbe schierare i Citizens con il 4-3-3. Davanti, nel tridente offensivo, Bernardo Silva e Sterling agirebbero da esterni offensivi ai lati di Aguero, favorito su Gabriel Jesus per il ruolo di centravanti. Mahrez dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo, Rodri potrebbe essere il playmaker, con De Bruyne e Gundogan ai suoi lati come mezzali. In difesa, davanti al portiere Ederson, Walker e Mendy agirebbero da terzini, con Stones e Fernandinho coppia centrale.

Solskjaer dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Dietro fra i pali ci sarà De Gea, mentre nella linea difensiva a quattro la coppia centrale vedrà Lindelof in coppia con Maguire, con Wan-Bissaka e Brandon Williams esterni bassi. In mediana tandem composto da Fred e Matic. Davanti Greenwood, Mata e Daniel James dovrebbero comporre il terzetto dei trequartisti alle spalle dell'unica punta Martial. Rashford non ci sarà per infortunio.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, B. Williams; Fred, Matic; Greenwood, Mata, D. James; Martial.