Dove vedere Manchester City-Liverpool oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della FA Cup

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Premier League ferma, in Inghilterra torna la FA Cup con i quarti di finale. E con un big match tra due delle squadre più prestigiose del mondo britannico: a sfidarsi sono Manchester City e Liverpool.

All'Etihad Stadium si gioca in gara secca: la vincente approda in semifinale, la perdente viene invece eliminata. In caso di parità di punteggio si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

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Manchester City-Liverpool: ora di inizio

FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

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Manchester City-Liverpool prenderà il via alle ore 13.45 di sabato 4 aprile 2026. La gara si giocherà all'Etihad Stadium, casa della formazione di Guardiola.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Jones, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Ekitike, Wirtz. All. Slot

Forma

Partite tra Manchester City e Liverpool

Classifica di Manchester City e Liverpool