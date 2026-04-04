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Stefano Silvestri

Dove vedere Manchester City-Liverpool oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della FA Cup

FA Cup
Manchester City vs Liverpool
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Supersfida in FA Cup tra Manchester City e Liverpool: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato. Dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

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Premier League ferma, in Inghilterra torna la FA Cup con i quarti di finale. E con un big match tra due delle squadre più prestigiose del mondo britannico: a sfidarsi sono Manchester City e Liverpool.

All'Etihad Stadium si gioca in gara secca: la vincente approda in semifinale, la perdente viene invece eliminata. In caso di parità di punteggio si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Tutte le informazioni su Manchester City-Liverpool: dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Manchester City-Liverpool oggi in diretta? Canale TV e streaming

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Come tutta la FA Cup, anche Manchester City-Liverpool si può guardare in diretta tv e streaming su DAZN, sia scaricando l'app in tv o su un pc, cellulare o tablet che accedendo al sito ufficiale.

Oltre a DAZN, però, ci sono altri due modi per seguire la gara: HBO Max e Discovery+, entrambi a pagamento tramite un abbonamento.

Come guardare Manchester City-Liverpool all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Manchester City-Liverpool con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Manchester City-Liverpool: ora di inizio

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FA Cup - FA Cup
Etihad Stadium

Manchester City-Liverpool prenderà il via alle ore 13.45 di sabato4 aprile 2026. La gara si giocherà all'Etihad Stadium, casa della formazione di Guardiola.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Formazioni Manchester City - Liverpool

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-2-2

Home team crestLIV
1
J. Trafford
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
J. Doku
16
Rodri
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
25
G. Mamardashvili
6
M. Kerkez
2
J. Gomez
5
I. Konate
4
C
V. van Dijk
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
17
C. Jones
11
M. Salah
22
H. Ekitike

4-2-2-2

LIVAway team crest

MCI
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Lijnders

LIV
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Jones, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Ekitike, Wirtz. All. Slot

Forma

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra Manchester City e Liverpool

MCI

Ultime 5 partite

LIV

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica di Manchester City e Liverpool

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