Dove vedere Manchester City-Leicester in tv e streaming

Big match in Premier, il Manchester City ospita il Leicester: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Premier League sembra già chiusa, ma con cinque mesi di gare ancora da disputare, e vogliono provare la rincorsa impossibile. Nel 18esimo turno del campionato inglese, i Citizens di Guardiola ospitano le Foxes di Rodgers, nuovamente sorpresa del torneo.

Sono ben dieci i punti di distanza tra il capolista e il Leicester secondo, mentre il Manchester City si trova ad ulteriori quattro punti dietro. Un successo degli ospiti manderebbe ancora più definitiviamente Sterling e soci fuori dalla lotta al titolo. Il posto Champions non sembra però in pericolo, nonostante la rincorsa del redivivo .

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-LEICESTER

La gara di Premier League tra Manchester City e Leicester si giocherà la sera di sabato 21 dicembre 2019: appuntamento all'Etihad di Manchester alle ore 18:30.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LEICESTER IN TV E STREAMING

Manchester City-Leicester sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta grazie a Sky Go sia su Pc e notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app.

L'alternativa per seguire il big match di Premier è Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-LEICESTER

Guardiola col suo classico arsenale offensivo, City sempre a trazione anteriore col tridente tecnico e veloce formato da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling, e un centrocampo votato all'attacco che ha in De Bruyne la sua scintilla.

Il lanciatissimo Leicester risponde con l'asse formato dal fulcro Tielemans e dal bomber Vardy, in grande spolvero in questa stagione.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy