Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Etihad Stadium

La partita tra Manchester City e Brighton sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Per seguire il match in streaming è possibile accedere tramite NOW con un abbonamento attivo.

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Manchester City-Brighton & Hove Albion: data e orario

L'Etihad Stadium ospita nuovamente Manchester City e Brighton & Hove Albion, questa volta in Premier League, a soli giorni di distanza dall'incontro di Carabao Cup che ha tenuto il fiato sospeso fino ai rigori. Enzo Maresca ritrova Fabian Hurzeler in rapida successione, con entrambe le squadre pronte a schierare i titolari dopo i larghi avvicendamenti della coppa.

Il City si presenta all'appuntamento dalla vetta della classifica di Premier League, frutto di un avvio di stagione convincente sotto la guida del nuovo tecnico italiano. La settimana, però, non è stata priva di emozioni: i Citizens hanno dovuto soffrire fino ai calci di rigore per eliminare proprio il Brighton in Carabao Cup, con Geronimo Rulli protagonista assoluto tra i pali. Nonostante le prodezze del portiere argentino, Maresca non ha avuto dubbi: Gianluigi Donnarumma torna titolare.

Il Brighton arriva a Manchester reduce da un momento di forma altalenante. Hurzeler ha visto i suoi cedere ai rigori mercoledì sera, ma la prestazione ha confermato la qualità di una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Maresca stesso ha riconosciuto la pericolosità degli avversari, sottolineando come i Seagulls abbiano segnato tre, quattro o cinque gol in quasi ogni partita di campionato.

Erling Haaland, tenuto a riposo in Carabao Cup, è atteso dal primo minuto dopo aver assistito dalla panchina alla vittoria ai rigori dei compagni. Il norvegese si era reso protagonista anche fuori dal campo, scendendo sul terreno di gioco al fischio finale per festeggiare con una danza diventata virale sui social. Ora il suo contributo sarà richiesto sul rettangolo verde.

Per il Brighton pesano diverse assenze tra cui Evan Ferguson e Kaoru Mitoma, mentre il City deve fare a meno di Antoine Semenyo. Con la posta in palio elevata e un precedente recente ancora fresco nelle gambe di entrambe le squadre, la sfida di sabato si preannuncia intensa. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Maresca dovrebbe affidarsi a Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias e Abdukodir Khusanov. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi ed Elliot Anderson, con Jeremy Doku e Erling Haaland a completare l'undici. Antoine Semenyo figura tra gli indisponibili dei Citizens.

Hurzeler dovrebbe rispondere con Bart Verbruggen tra i pali e una linea difensiva formata da Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic e Olivier Boscagli. Il centrocampo ospite vede Pascal Gross, Maxim De Cuyper e Yasin Ayari, mentre Chema Andres, Diego Gomez e Charalampos Kostoulas completano la probabile formazione. Il Brighton deve fare i conti con le assenze di Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna e Pascal Struijk.

Stato di forma

Il Manchester City ha conquistato tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Citizens hanno eliminato il Brighton ai rigori in Carabao Cup mercoledì, dopo che la gara si era conclusa 2-2 nei novanta minuti. In campionato, però, la squadra di Maresca ha ceduto 2-1 all'Aston Villa nell'ultimo impegno di Premier League, alternando prestazioni di alto livello — come il 5-1 rifilato all'AEK Atene in Champions League — a passi falsi che ne evidenziano qualche fragilità.

Il Brighton arriva all'Etihad con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Seagulls hanno perso 2-0 contro il Liverpool nel più recente impegno di campionato, ma avevano impressionato con un netto 5-0 rifilato al Crystal Palace poche settimane prima. Il rendimento nei tornei europei è stato più discontinuo, con un pareggio a reti bianche contro il Jablonec in Conference League a spezzare una striscia positiva.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a mercoledì 28 ottobre 2026, quando il City ha superato il Brighton ai rigori in Carabao Cup dopo un 2-2 nei tempi regolamentari all'Etihad. Guardando agli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni, il bilancio pende a favore del Brighton, che ha vinto due delle sfide di Premier League incluse nella serie, con il City che non è mai riuscito a imporsi in maniera netta: tre degli ultimi quattro incontri di campionato si sono conclusi in parità o con una vittoria degli ospiti.

Classifica

In Premier League il Manchester City occupa la prima posizione, mentre il Brighton si trova al terzo posto in classifica.

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