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Dove vedere Manchester City-Brighton & Hove Albion in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Manchester City
Brighton & Hove Albion
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Manchester City e Brighton & Hove Albion: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 9
Etihad Stadium

La partita tra Manchester City e Brighton sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Per seguire il match in streaming è possibile accedere tramite NOW con un abbonamento attivo.

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Manchester City-Brighton & Hove Albion: data e orario

L'Etihad Stadium ospita nuovamente Manchester City e Brighton & Hove Albion, questa volta in Premier League, a soli giorni di distanza dall'incontro di Carabao Cup che ha tenuto il fiato sospeso fino ai rigori. Enzo Maresca ritrova Fabian Hurzeler in rapida successione, con entrambe le squadre pronte a schierare i titolari dopo i larghi avvicendamenti della coppa.

Il City si presenta all'appuntamento dalla vetta della classifica di Premier League, frutto di un avvio di stagione convincente sotto la guida del nuovo tecnico italiano. La settimana, però, non è stata priva di emozioni: i Citizens hanno dovuto soffrire fino ai calci di rigore per eliminare proprio il Brighton in Carabao Cup, con Geronimo Rulli protagonista assoluto tra i pali. Nonostante le prodezze del portiere argentino, Maresca non ha avuto dubbi: Gianluigi Donnarumma torna titolare.

Il Brighton arriva a Manchester reduce da un momento di forma altalenante. Hurzeler ha visto i suoi cedere ai rigori mercoledì sera, ma la prestazione ha confermato la qualità di una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Maresca stesso ha riconosciuto la pericolosità degli avversari, sottolineando come i Seagulls abbiano segnato tre, quattro o cinque gol in quasi ogni partita di campionato.

Erling Haaland, tenuto a riposo in Carabao Cup, è atteso dal primo minuto dopo aver assistito dalla panchina alla vittoria ai rigori dei compagni. Il norvegese si era reso protagonista anche fuori dal campo, scendendo sul terreno di gioco al fischio finale per festeggiare con una danza diventata virale sui social. Ora il suo contributo sarà richiesto sul rettangolo verde.

Per il Brighton pesano diverse assenze tra cui Evan Ferguson e Kaoru Mitoma, mentre il City deve fare a meno di Antoine Semenyo. Con la posta in palio elevata e un precedente recente ancora fresco nelle gambe di entrambe le squadre, la sfida di sabato si preannuncia intensa. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Brighton & Hove Albion

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Formazione titolare

Brighton & Hove Albion

Allenatore

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

Maresca dovrebbe affidarsi a Gianluigi Donnarumma in porta, con una difesa composta da Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias e Abdukodir Khusanov. A centrocampo spazio a Enzo Fernandez, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi ed Elliot Anderson, con Jeremy Doku e Erling Haaland a completare l'undici. Antoine Semenyo figura tra gli indisponibili dei Citizens.

Hurzeler dovrebbe rispondere con Bart Verbruggen tra i pali e una linea difensiva formata da Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic e Olivier Boscagli. Il centrocampo ospite vede Pascal Gross, Maxim De Cuyper e Yasin Ayari, mentre Chema Andres, Diego Gomez e Charalampos Kostoulas completano la probabile formazione. Il Brighton deve fare i conti con le assenze di Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna e Pascal Struijk.

Stato di forma

MCI

MCI - Forma

PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
S2-1
BHA
V2-2
Gol segnato (subito)
13/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BHA

BHA - Forma

KZA
V4-0
CRY
V5-0
JAB
D0-0
LIV
S2-0
MCI
S2-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Manchester City ha conquistato tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Citizens hanno eliminato il Brighton ai rigori in Carabao Cup mercoledì, dopo che la gara si era conclusa 2-2 nei novanta minuti. In campionato, però, la squadra di Maresca ha ceduto 2-1 all'Aston Villa nell'ultimo impegno di Premier League, alternando prestazioni di alto livello — come il 5-1 rifilato all'AEK Atene in Champions League — a passi falsi che ne evidenziano qualche fragilità.

Il Brighton arriva all'Etihad con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Seagulls hanno perso 2-0 contro il Liverpool nel più recente impegno di campionato, ma avevano impressionato con un netto 5-0 rifilato al Crystal Palace poche settimane prima. Il rendimento nei tornei europei è stato più discontinuo, con un pareggio a reti bianche contro il Jablonec in Conference League a spezzare una striscia positiva.

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioBrighton & Hove Albion
1
2
2
EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FIN
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale a mercoledì 28 ottobre 2026, quando il City ha superato il Brighton ai rigori in Carabao Cup dopo un 2-2 nei tempi regolamentari all'Etihad. Guardando agli ultimi cinque precedenti in tutte le competizioni, il bilancio pende a favore del Brighton, che ha vinto due delle sfide di Premier League incluse nella serie, con il City che non è mai riuscito a imporsi in maniera netta: tre degli ultimi quattro incontri di campionato si sono conclusi in parità o con una vittoria degli ospiti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
S
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
S
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
S
D
V
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
D
D
S
D
V
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
V
S
S
V
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
D
S
D
S
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
V
V
S
S
D
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
S
D
D
D
S
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
S
S
V
D
S
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

In Premier League il Manchester City occupa la prima posizione, mentre il Brighton si trova al terzo posto in classifica.

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