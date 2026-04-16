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Michael Baldoin

Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Premier League
Manchester City vs Arsenal
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All'Etihad Stadium va in scena il super big match tra Manchester City e Arsenal che può decidere il destino della Premier League: tutte le informazioni sulla gara, dove vederla in tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori.

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Tutto in una notte: Manchester City e Arsenal incrociano i loro destini in campionato in una sfida che, con ogni probabilità, può decidere il titolo.

Dopo aver dominato a lungo la stagione, i Gunners si ritrovano ora nella posizione di non poter sbagliare lo scontro diretto: il vantaggio sui diretti inseguitori è di sei punti, ma con una partita in più.

Anche il momento di forma accende qualche campanello d’allarme. La sconfitta in finale di Carabao Cup proprio contro i Citizens, l’eliminazione ai quarti di FA Cup per mano del Southampton e il passaggio sofferto in Champions League contro lo Sporting evidenziano come i londinesi arrivino alla sfida con la pressione al massimo.

Come guardare Manchester City-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Manchester City-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti della Premier League 2025/26.

Per guardare Manchester City-Arsenal live i canali su NOW, Sky e Sky Go è in particolare il numero 201 (Sky Sport Uno).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Manchester City-Arsenal con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester City-Arsenal: ora di inizio

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Premier League - Premier League
Etihad Stadium

Manchester City-Arsenal, valida per la 33a giornata di Premier League, si gioca all'Etihad Stadium domenica 19 aprile con fischio d'inizio previsto per le ore 17:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester City - Arsenal

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Semenyo, Cherki, Bernardo Silva, Doku; Haaland. All: Guardiola

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres. All: Arteta

Forma

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

MCI

Ultime 5 partite

ARS

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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