Dove vedere Manchester City-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutto in una notte: Manchester City e Arsenal incrociano i loro destini in campionato in una sfida che, con ogni probabilità, può decidere il titolo.
Dopo aver dominato a lungo la stagione, i Gunners si ritrovano ora nella posizione di non poter sbagliare lo scontro diretto: il vantaggio sui diretti inseguitori è di sei punti, ma con una partita in più.
Anche il momento di forma accende qualche campanello d’allarme. La sconfitta in finale di Carabao Cup proprio contro i Citizens, l’eliminazione ai quarti di FA Cup per mano del Southampton e il passaggio sofferto in Champions League contro lo Sporting evidenziano come i londinesi arrivino alla sfida con la pressione al massimo.
Come guardare Manchester City-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming
Manchester City-Arsenal si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti della Premier League 2025/26.
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Manchester City-Arsenal: ora di inizio
Manchester City-Arsenal, valida per la 33a giornata di Premier League, si gioca all'Etihad Stadium domenica 19 aprile con fischio d'inizio previsto per le ore 17:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Le probabili formazioni di Manchester City-Arsenal
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Semenyo, Cherki, Bernardo Silva, Doku; Haaland. All: Guardiola
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Martinelli; Gyokeres. All: Arteta