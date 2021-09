Dove vedere Malmö-Juventus in tv e streaming

La Juventus debutta in Champions League contro il Malmö: tutte le informazioni sulla partita, le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri debutta anche in Champions League dove, per uno strano scherzo del destino, l'avversario sarà ancora il Malmö già affrontato nel 2015 proprio alla prima del tecnico in Europa sulla panchina bianconera.

La gara tra Malmö e Juventus è valida per la prima giornata del Gruppo H di Champions League che comprende anche il Chelsea campione d'Europa in carica, oltre allo Zenit.

I bianconeri sperano di migliorare quanto fatto nelle ultime due stagioni quando sono stati eliminati agli ottavi di finale rispettivamente da Lione e Porto, mentre gli svedesi tornano in Champions League dopo sette anni.

Nei due precedenti del 2015 la Juventus ha battuto il Malmö per 2-0 sia all'andata che al ritorno, quando il grande protagonista fu Carlos Tevez, autore di tre dei quattro goal bianconeri.

QUANDO SI GIOCA MALMOE-JUVENTUS

La sfida tra Malmö e Juventus, valida per la 1ª giornata del Gruppo H di Champions League è in programma per martedì 14 settembre all'Eleda Stadium di Malmö. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00

DOVE VEDERE MALMOE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Malmö-Juventus verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay, per vedere la partita dunque sarà sufficiente collegarsi da qualsiasi portale senza nessun costo aggiuntivo.

Inoltre la sfida sarà visibile per gli abbonati anche su Sky e più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone.

Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su NOW, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MALMOE-JUVENTUS

Diversi dubbi per Jon Dahl Tomasson che deve ancora fare i conti con le non perfette condizioni di Dahlin, Lewicki, Moisander. Il Malmö dovrebbe schierarsi con un 3-4-3 nel quale Larsson e Rieks potrebbero essere chiamati a presidiare gli esterni, con il rientrante Innoncent e Christiansen a comporre il duo di mediana. In attacco, Colak potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Berget e Brimancevic.

Massimiliano Allegri tornerà a contare sui suoi sudamericani e dovrebbe disegnare la Juve con un 4-3-3 nel quale Cuadrado ed Alex Sandro dovrebbero andare a completare la linea difensiva davanti a Szczesny con Bonucci e De Ligt. Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, mentre in avanti si potrebbe rivedere Chiesa in un tridente con Morata e Dybala.

MALMOE (3-4-3); Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Dybala.